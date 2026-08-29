Espana agencias

Fernández (Vox) defiende el rechazo al pacto sobre menores migrantes en Ceuta y acusa al PSOE de mentir "siempre"

Imagen JLUVS7BK6NDW5M5BLVTOQZ6KNI
Guardar

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y Consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido la carta remitida por el Ejecutivo autonómico en la que se opone al acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia relativo a los menores migrantes que en las últimas semanas han entrado en al ciudad autónoma de Ceuta.

"Sánchez, la carta es pública como todo lo que defiende Vox", ha afirmado Fernández Calle a través de su perfil en 'X', respondiendo así a un mensaje del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en la que ha exhortado a la población extremeña a reclamar a la Junta de Extremadura el próximo 2 de septiembre que no se oponga a transferir 25 millones de euros a Ceuta para hacer frente a la llegada de menores migrantes.

PUBLICIDAD

En concreto, esta semana, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta remitía una carta al Ministerio de Juventud e Infancia en la que comunicaba su no asistencia a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el pasado jueves, 27 de agosto, así como al acuerdo que se proponía adoptar en esa reunión y a "cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros desde Ceuta a cualquier otro lugar del territorio nacional".

Dentro del acuerdo, se proponía distribuir a Ceuta parte del crédito previsto para 2026 para atender a niños y adolescentes no acompañados por un importe de 25 millones de euros.

PUBLICIDAD

Esta misiva fue publicada por parte del Ministerio de Juventud e Infancia a través de redes sociales después de un cruce de acusaciones en redes sociales entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la ministra del ramo, Sira Rego.

Tras publicarse la carta este pasado viernes, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, compartía el contenido de la misma manifestando su apoyo "total" a Ceuta y proponiendo que el 2 de septiembre --cuando hay convocada una manifestación en apoyo a Ceuta en varios consistorios de todo el territorio español-- se reclame a la Junta que "no rechace" los 25 millones de euros de ayuda del Gobierno a Ceuta, "tal y como ha hecho oficialmente".

"Si queremos ayudar a Ceuta desde Extremadura, seamos conscientes de que se necesitan soluciones, cooperación y convivencia, no solo pancartas", reclamaba ayer Sánchez Cotrina.

Pocas horas después, el líder de Vox en el Parlamento extremeño y vicepresidente en la Junta, Óscar Fernández Calle, contestaba a Sánchez Cotrina defiendo que la carta "es pública como todo lo que defiende Vox" e invitándole a acudir a la manifestación convocada para el 2 de septiembre "contra la mafia socialista".

"Habéis mentido siempre (y robado) y ahora también ante la invasión de Ceuta. Os sacamos del gobierno de Extremadura, en breve del de España", ha sentenciado el consejero de la Junta a través de su perfil en 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

A raíz de estos hechos, el Real Mallorca ha expulsado del club a los dos jugadores, acusados de corrupción de menores

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

El postre más famoso italiano es el protagonista de todos los paladares y el campeonato busca jueces de todos los países para encontrar el mejor

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

La asociación Cádiz-Port, con el respaldo de la Autoridad Portuaria, avanza en conversaciones para unir la Bahía gaditana con Agadir y Dajla a través del Puerto de Las Palmas

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

La “situación límite” que llevó la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

ECONOMÍA

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián