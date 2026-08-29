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Evolución favorable del monosabio herido de gravedad en Bilbao

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Bilbao, 29 ago (EFE).- Jesús San Juan, el monosabio que resultó herido de gravedad en la corrida de este viernes de la feria taurina de Bilbao, evoluciona favorablemente, tras ser intervenido en el hospital de Basurto, donde aún se recupera, de una extensa cornada en el glúteo izquierdo y de la rotura de clavícula del mismo lado.

El auxiliar de la cuadra de picar de Equigarce, de 39 años de edad, fue volteado y prendido por el cuarto toro de la tarde cuando intentaba evitar que, en un momento de confusión, este atacara al caballo por el lado izquierdo, donde el peto presenta el único hueco sin protección ante los pitones para permitir el efecto de la espuela del picador.

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Tras ser estabilizado de una fuerte hemorragia en la misma enfermería de la plaza, San José fue trasladado al Hospital de Basurto, donde se le intervino de una cornada ascendente de más de treinta centímetros de extensión, aunque sin grandes destrozos, en la región glútea, así como de dicha fractura de clavícula.

Luis Cedillo, propietario y administrador de la cuadra Equigarce, con la que surte de caballos de picar un alto número de los festejos que se celebran en España, confirmó a EFE la buena evolución del monosabio, que en el momento del percance se disponía a colear al toro de Domingo Hernández para intentar evitar que hiriera al equino.

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"Hay quien critica mucho la intervención de los monosabios durante la lidia, pero mientras haya caballos de picar, seguiremos haciéndolo, porque nuestro papel es proteger al animal y al picador, además de lo que puedan hacer los toreros", asegura Cedillo. EFE

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