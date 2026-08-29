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España, sin complejos ante la imponente China en su último test antes del Mundial

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Julia López

Redacción Deportes, 29 ago (EFE).- España cierra la preparación mundialista este domingo ante China (21.00 horas), actual subcampeona del mundo y aspirante a repetir medalla en Berlín, en un encuentro en el que las de Miguel Méndez buscarán terminar la gira en Zaragoza con buenas sensaciones antes de partir a la gran cita universal.

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Tras una preparación perfecta, con 3 victorias en 3 partidos y tras haber superado a rivales de mucho nivel como Nigeria o las vigentes campeonas de Europa, Bélgica, España recibe en el pabellón Príncipe Felipe a la poderosa selección china.

La gran duda del encuentro es si tendrán minutos Awa Fam o María Conde, recién llegadas desde Estados Unidos por haber competido en la WNBA y cuya presencia se prevé clave en el esquema de Miguel Méndez durante el Mundial.

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Por su parte, China, que debutará en la Copa del Mundo frente a la gran favorita, Estados Unidos, superó el viernes a Mali 79-68 en un amistoso correspondiente al Torneo de Zaragoza.

La selección asiática destaca precisamente por el poderío en la pintura, sacando ventajas con la altura de sus jugadoras.

El gran atractivo del encuentro será ver en acción a la joven de 18 años Zhang Ziyu, que ya es una sensación global por sus 2,26 metros de estatura y considerada la jugadora más alta de la historia del baloncesto por la FIBA.

No participarán en este amistoso sus dos estrellas, la pívot Han Xu (2,05 m), de las New York Liberty, ni Li Yueru (2,01 m), de las Dallas Wings, por estar también compitiendo en la liga norteamericana.

El duelo oficial más reciente entre ambas selecciones fue en el debut en los Juegos Olímpicos de París, en el que España se impuso con una formidable victoria en la prórroga (90-89).

Pero el de este domingo se antoja de nuevo un partido difícil ante un equipo que se llevó la plata en el Mundial de 2022.

En Zaragoza, España disputa un torneo internacional en el que se enfrenta este sábado a Mali, también rival en la fase de grupos del próximo Mundial, y a la citada China.

‘La Familia’ llega con ganas de seguir creciendo, tras las exhibiciones ofensivas ante Bélgica y Nigeria, a las que anotaron 95 y 83 puntos, respectivamente.

La líder de esta selección está siendo la nueva base de Spar Girona Iyana Martín. La ovetense encestó de media 16,3 puntos y suma más de 21 de valoración en tres encuentros ante selecciones de nivel como Alemania, Nigeria y las actuales campeonas de Europa, Bélgica. EFE

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