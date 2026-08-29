España alcanza las 53 medallas en Taranto tras sumar un bronce en judo y otro en triatlón

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Roma, 29 ago (EFE).- España alcanzó este sábado las 53 medallas en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de sumar dos nuevos bronces, en judo y triatlón, y situó su balance en doce oros, diecisiete platas y veinticuatro bronces.

Daniel Nieto Trinidad, de 26 años, consiguió la medalla de bronce en la categoría de judo tras imponerse por ippon al montenegrino Novo Raicevic en el combate por el tercer puesto.

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También llegó un nuevo bronce en triatlón, donde Eduardo Blanco Molla completó el podio masculino. El español cruzó la línea de meta en tercera posición, a diez segundos del italiano De Nigro, plata, mientras que el griego Bitados se proclamó campeón.

En la anterior edición, celebrada en 2022 en Orán (Argelia), la delegación española conquistó 66 medallas, cuando obtuvo entonces 16 oros, 25 platas y 25 bronces en esta competición, creada en 1951 para promover el deporte y el olimpismo en la región mediterránea. EFE

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