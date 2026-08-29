Empresarios y políticos despiden a Carlos Espinosa de los Monteros

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Madrid, 29 ago (EFE).- El mundo de la empresa y la política ha despedido este sábado al aristócrata y empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros y quien llegó a desempeñarse como alto comisionado para la Marca España, fallecido a los 82 años de edad.

Su fallecimiento lo ha confirmado en redes sociales Atenea, una plataforma de debate y centro de pensamiento creada por su hijo Iván, en un mensaje en el que alaba a su padre como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él".

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Varios de los que fueran compañeros de partido de Iván Espinosa de los Monteros han trasladado su pésame en la red social X, como el diputado Javier Ortega Smith: "Sin duda fue un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional, siempre al servicio de España. Rezaremos por él, aunque estoy seguro de que ya estará en el Cielo. Un fuerte abrazo a toda la familia", ha escrito.

El exdiputado Víctor Sánchez del Real ha enviado un "enorme abrazo" a Iván Espinosa de los Monteros y a toda su familia porque "ha fallecido un caballero en toda la extensión de la palabra. Mis oraciones".

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Del mundo de la política también se han pronunciado varios dirigentes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien tuvo "muy buena relación y gran respeto a don Carlos, personalidad brillante en España en todos los aspectos".

"Conocí a Carlos Espinosa de los Monteros en diversas actividades de promoción de la Marca España que él dirigía. Nos deja un hombre magnífico, cordial y brillante. Un gran patriota. Descanse en Paz. Nuestras condolencias para mi buen amigo", ha señalado, por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

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Iberia también ha lamentado el fallecimiento del que fuera su presidente entre 1982 y 1985: "Nunca olvidaremos su contribución a la historia de Iberia y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos", ha señalado la aerolínea.

Andrés Rodríguez, presidente, editor y director de Forbes España y fundador del grupo de comunicación SpainMedia, ha dado su adiós al empresario, "un hombre clave en la historia de Mercedes, Iberia e Inditex entre otros".

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Igualmente, el presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido, ha considerado que "el fallecimiento de Carlos Espinosa de los Monteros es una muy triste noticia. Brillante, comprometido y patriota. Una referencia para muchos empresarios". EFE