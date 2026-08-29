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Empresarios y políticos despiden a Carlos Espinosa de los Monteros

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Madrid, 29 ago (EFE).- El mundo de la empresa y la política ha despedido este sábado al aristócrata y empresario Carlos Espinosa de los Monteros, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros y quien llegó a desempeñarse como alto comisionado para la Marca España, fallecido a los 82 años de edad.

Su fallecimiento lo ha confirmado en redes sociales Atenea, una plataforma de debate y centro de pensamiento creada por su hijo Iván, en un mensaje en el que alaba a su padre como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él".

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Varios de los que fueran compañeros de partido de Iván Espinosa de los Monteros han trasladado su pésame en la red social X, como el diputado Javier Ortega Smith: "Sin duda fue un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional, siempre al servicio de España. Rezaremos por él, aunque estoy seguro de que ya estará en el Cielo. Un fuerte abrazo a toda la familia", ha escrito.

El exdiputado Víctor Sánchez del Real ha enviado un "enorme abrazo" a Iván Espinosa de los Monteros y a toda su familia porque "ha fallecido un caballero en toda la extensión de la palabra. Mis oraciones".

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Del mundo de la política también se han pronunciado varios dirigentes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien tuvo "muy buena relación y gran respeto a don Carlos, personalidad brillante en España en todos los aspectos".

"Conocí a Carlos Espinosa de los Monteros en diversas actividades de promoción de la Marca España que él dirigía. Nos deja un hombre magnífico, cordial y brillante. Un gran patriota. Descanse en Paz. Nuestras condolencias para mi buen amigo", ha señalado, por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

Iberia también ha lamentado el fallecimiento del que fuera su presidente entre 1982 y 1985: "Nunca olvidaremos su contribución a la historia de Iberia y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos", ha señalado la aerolínea.

Andrés Rodríguez, presidente, editor y director de Forbes España y fundador del grupo de comunicación SpainMedia, ha dado su adiós al empresario, "un hombre clave en la historia de Mercedes, Iberia e Inditex entre otros".

Igualmente, el presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido, ha considerado que "el fallecimiento de Carlos Espinosa de los Monteros es una muy triste noticia. Brillante, comprometido y patriota. Una referencia para muchos empresarios". EFE

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