El Sevilla saca de titular al exatlético Julio Díaz; el Atlético, con Lookman en punta

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Sevilla, 29 ago (EFE).- El Sevilla saca por la banda izquierda al exatlético Julio Díaz, que debuta como titular, en el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports que disputa este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, que pone de inicio en punta al nigeriano Ademola Lookman ante las ausencias del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sorloth.

El preparador del Sevilla, Luis García Plaza, ante la ausencia de Joaquín Martínez 'Oso', que gestiona su futuro fuera del club, saca al exatlético y también vuelve a la titularidad el central Kike Salas, quien no jugó la pasada jornada en Bilbao por sanción.

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El entrenador del Atlético, el argentino Diego Simeone, ante las ausencias en la delantera, pone para ayudar en misiones ofensivas al coreano Kang in Lee y al argentino Giuliano Simeone.

El Sevilla sale de inicio con Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Peque, Julio Díaz; y Robbie Ure.

El Atlético de Madrid alinea a Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Kang in Lee, Barrios, Hjulmand, Baena; Giuliano y Lookman.

EFE

agr/ism