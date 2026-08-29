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El PP lleva la construcción del TAV a la Comisión Europea y exige la culminación del tramo navarro en el 2030

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El eurodiputado del Partido Popular Borja Jiménez Abad trasladará a la Comisión Europea "los retrasos que acumula" la construcción del corredor de alta velocidad en la Comunidad foral y exigirá la culminación del tramo navarro para el año 2030.

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha mantenido una reunión con el eurodiputado Borja Jiménez Abad en la que han abordado la situación de diferentes infraestructuras "estratégicas" para la Comunidad foral.

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Tras este encuentro, el PPN ha explicado en una nota que Jiménez Abad "será el encargado de llevar ante la Comisión Europea la situación del tren de alta velocidad (TAV) y los retrasos que acumula esta infraestructura que debería estar finalizada en 2030, tal y como exige la propia Unión Europea".

Por este motivo, el Partido Popular trasladará a las instituciones europeas "los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de España".

Javier García ha afirmado que "el Gobierno de España debe garantizar la inversión necesaria para que, en los próximos cuatro años, el tren de alta velocidad sea una realidad en nuestra Comunidad". "Llevamos demasiado tiempo sin presupuestos y sin inversiones que garanticen que infraestructuras como el TAV sean una realidad en nuestra Comunidad", ha señalado.

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El presidente del PPN ha destacado que el corredor de alta velocidad "es clave para conectar Navarra con el corredor atlántico y por lo tanto para que Navarra tenga salida a Europa". "Es una infraestructura vital para la competitividad y el desarrollo económico de nuestra Comunidad. No podemos seguir quedándonos atrás por la inacción de un Gobierno más preocupado por sus escándalos que por los intereses de Navarra", ha asegurado.

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