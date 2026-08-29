El Mallorca afronta una prueba de fuego ante el Ceuta que pretende estrenarse

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Palma/Ceuta, 29 ago (EFE).- El Mallorca afrontará este domingo la tercera jornada de LaLiga Hypermotion ante el Ceuta en un duelo en el que los pupilos de Luis García no se pueden permitir un pinchazo tras caer en Granada y el conjunto ceutí buscará estrenar su casillero de puntos este curso.

La derrota en tierras andaluzas de los bermellones (2-0) supuso un varapalo en un inicio liguero donde la exigencia para la entidad es recuperar la categoría tras el reciente descenso, un camino que comenzó con un triunfo solvente ante el Valladolid (2-0).

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El elenco balear seguirá sin contar con Sergi Darder, que fue baja el lunes por un problema médico y podría regresar a la convocatoria este fin de semana, pero el centrocampista mallorquín no estará cerca de la plenitud física.

Otro futbolista que no estará disponible es Arnau Puigmal por la lesión muscular en el último partido, aunque Luis García ya tendrá a su disposición a Alberto Moreno, recién llegado para hacerse con un lateral izquierdo que hasta la fecha ha ocupado Toni Lato.

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Un debe que tendrá que corregir el Mallorca será la falta de claridad en ataque, porque a pesar de crear muchas situaciones de ataque ante el Granada, el peligro fue escaso por los errores en la toma de decisiones finales.

La ilusión de comenzar con una buena dinámica en Son Moix será otro de los alicientes para los isleños, que deberán hacer de su estadio un fortín ante los problemas que han tenido como visitantes en los últimos años.

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El conjunto ceutí afronta su tercera cita liguera de la temporada con la intención de sacar algún punto en el campo balear para no repetir el mal arranque de la pasada temporada, cuando el equipo ceutí encadenó derrotas consecutivas en las tres primeras jornadas.

El Ceuta ha iniciado esta campaña con dos tropiezos ante Andorra (5-1) y Las Palmas (0-2), por lo que de caer en Son Moix calcaría el inicio de la 2025-26, cuando perdió ante Valladolid (3-0), Sporting (0-1) y Racing de Santander (4-1) antes de encadenar ocho jornadas sin perder.

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La crisis migratoria, por la presencia en la ciudad de miles de personas que entraron el 30 de julio, ha vuelto a marcar el desarrollo de una semana donde se han sucedido las protestas en Ceuta por la falta de medidas para expulsar a estas personas.

En esta ocasión, el técnico del equipo ceutí, José Juan Romero, ha reconocido la dificultad de jugar en Son Moix ante un conjunto recién descendido de Primera División y con potencial para convertirse en uno de los equipos fuertes de la competición.

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Para este partido son bajas el delantero Omar Sadik, por molestias físicas, el mediocentro Kenneth Mamah, con una lesión que le podría obligar a pasar por el quirófano, y el defensa Josema, pendiente de la situación administrativa del club por el límite salarial.

En contra, se han unido a los entrenamientos los defensas Petxarromán y Arick, tras superar ambos sendas molestias musculares. Por este motivo, el técnico sevillano podría repetir la misma alineación del pasado sábado.

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- Alineaciones probables:

Mallorca: Arnau Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato; Manu Morlanes, Álex Sala, Pablo Torre; Luvumbo, Adrián Fuentes y Antoniu Roca.

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Redru, Carlos Hernández, Lapeña; Bodiger, Marino, Kuki Zalazar; Koné, Álex Camacho y Jordi Escobar.

Árbitro: Pendiente de designación

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.

Hora: 19.00.

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