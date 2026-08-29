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El euríbor sigue subiendo, escala en agosto hasta el 2,95 % y encarece las hipotecas

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Madrid, 29 ago (EFE).- El euríbor, a falta de una sesión este lunes para que cierre agosto, alcanza una tasa media del 2,9512 % en el mes, frente al 2,855 % con que cerró julio y sube por segunda vez tras el leve receso de junio, situándose muy cerca del 3 % al que no llegaba desde hace dos años, una cota que ha superado dos veces este mes en tasa diaria.

El euríbor a 12 meses rebasó el pasado 21 de agosto la barrera del 3 % en tasa diaria, algo que no ocurría desde septiembre de 2024, y volvió a superarla el día 26.

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En agosto de 2025, el indicador estaba en el 2,114 % y ahora se encuentra ocho décimas por encima, lo que supone una presión al alza sobre las cuotas de las hipotecas variables y la consecuencia directa será para los hipotecados cuya revisión anual corresponda al mes de agosto.

De acabar el mes con el euríbor en el 2,9512 %, una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1 %, el incremento anual sería de cerca de 810 euros.

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Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas podría acercarse a los 1.620 euros anuales.

La hipoteca media en España en el mes de junio era de 178.365 euros, según la estadística del INE difundida esta semana, cuantía que en el caso de estar contratada con una hipoteca variable de euríbor más el 1 %, encarecería una hipoteca de ese importe en más de 960 euros anuales con respecto a hace un año.

El euríbor ha girado al alza en 2026, al modificar las consecuencias que está teniendo el conflicto en Oriente Medio en la inflación sobre los tipos de interés.

En el caso del euríbor, cualquier expectativa de una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) acaba reflejándose en él y eso es lo que, a juicio de Antonio Castelo, analista de iBroker, está ocurriendo.

Castelo ha explicado a EFE que la subida del euríbor está descontando lo que puede ocurrir en los próximos meses, y anticipa que el BCE tendrá que ser más estricto y restrictivo y que moverá al alza los tipos.

Según este analista, si la inflación persiste por encima del 3 %, el endurecimiento de la política de tipos del BCE puede prolongarse y el euríbor seguirá subiendo.

Un descenso del precio del petróleo puede llevar al euríbor a corregir algunas décimas, pero si se mantiene por encima de los 90-100 dólares el barril, se abriría la puerta a nuevas subidas de tipos y el euríbor estaría elevado y volátil, añade Castelo.

Para el intermediario hipotecario iAhorro, la reunión del BCE del próximo 10 de septiembre será una referencia clave y si confirma la subida de tipos que el mercado ya está descontando, el euríbor podría estabilizarse en los niveles actuales, pero si vuelve a mantener los tipos, no descarta cierto ajuste a la baja en sesiones posteriores.

En opinión del analista hipotecario de HelpMyCash Miquel Riera el euríbor actual estaría anticipando dos posibles subidas más de tipos por parte del BCE antes de que termine el año: una en septiembre y otra, probablemente, en diciembre.

Riera señala que, en caso de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que haga que se modere la inflación, el euríbor podría terminar el año alrededor del 2,80 %, pero si el conflicto se prolonga podría alcanzar el 3 % en diciembre e, incluso, acercarse al 3,10 %.

Por otro lado, la portavoz de la empresa intermediaria de crédito inmobilidario iAhorro, Laura Martínez, señala que un euríbor en el 3 % diario como el que se ha visto dos veces este mes de agosto es algo que conviene vigilar, aunque, pese a esto, el mercado hipotecario se ha mantenido tranquilo en las últimas semanas, sin apenas movimientos en las ofertas de las entidades. EFE

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