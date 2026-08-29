El argentino Guido Rodríguez sufre una lesión muscular en el cuádriceps

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Valencia, 29 ago (EFE).- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de la pierna derecha, informó el club este sábado en un comunicado.

Guido, que fue fichado este verano con un contrato hasta 2028 más una temporada opcional después de jugar en el club en la segunda parte de la temporada, ha disputado como titular los dos primeros partidos de Liga.

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En el último partido contra el Betis acabó con molestias musculares y no pudo completar el encuentro. Guido, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, fue sustituido en el minuto 88 por Aliou Dieng y tras el duelo no se ha entrenado con sus compañeros para preparar el partido de este domingo ante el Deportivo en Riazor.

El internacional valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y de readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo, agregó el club en el parte médico. EFE

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