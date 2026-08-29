Espana agencias

Dean Huijsen, un hincha del Málaga al que se enfrenta por primera vez

Guardar

Málaga, 29 ago (EFE).- Dean Huijsen, además de central del Real Madrid y canterano del Málaga, es forofo del equipo que entrena Juanfran Funes, al que fue a apoyar a La Rosaleda en varias ocasiones en las últimas temporadas del ascenso a Segunda y a Primera.

Dean Huijsen, internacional español, neerlandés de nacimiento y malagueño de crianza, vivirá este domingo un partido con especial valor sentimental contra el Málaga, su equipo entre los 10 y los 16 años.

PUBLICIDAD

Huijsen se crio en Marbella, donde se mudó su familia cuando él tenía 5 años. Destacaba en las categorías inferiores del club malagueño, llegó a ser capitán y un asiduo en la selección andaluza, como su compañero en el Real Madrid Brahim Díaz.

Desde que despuntara y el Juventus de Turín pagara 200.000 euros por él en 2021 -antes de que Sergio Pellicer pudiera hacerle debutar con el primer equipo del Málaga-, su crecimiento ha sido meteórico hasta ser titular en el Real Madrid y una opción para la zaga de la selección española.

PUBLICIDAD

No oculta su pasión por el Málaga: la pasada campaña estuvo tres veces en La Rosaleda viendo al equipo, en un triunfo por 3-0 en octubre contra el Deportivo; en una derrota por 2-3 contra el Castellón en abril y en un 1-1 frente al Racing en mayo.

Además de asistir al estadio, bajaba al vestuario a celebrar las victorias con el equipo, incluso posando en alguna foto de celebración con la plantilla malaguista. En el año de Primera Federación, en la 2023-2024, también los visitó con su camiseta blanquiazul puesta.

Desde 2021 han sido Juventus, Roma -con su actual técnico, Jose Mourinho-, Bournemouth, Real Madrid y también la absoluta de España sus estaciones en cinco años, mientras que, a la par, el Málaga trataba de volver a la máxima categoría.

Este domingo, a las 17.00 horas, el espigado central hispano-neerlandés con acento andaluz se enfrenta por primera vez al equipo de su corazón, el mismo Málaga al que suele ir a animar siempre que puede. EFE

afl/agr/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

A raíz de estos hechos, el Real Mallorca ha expulsado del club a los dos jugadores, acusados de corrupción de menores

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

El postre más famoso italiano es el protagonista de todos los paladares y el campeonato busca jueces de todos los países para encontrar el mejor

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

La asociación Cádiz-Port, con el respaldo de la Autoridad Portuaria, avanza en conversaciones para unir la Bahía gaditana con Agadir y Dajla a través del Puerto de Las Palmas

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

La “situación límite” que llevó la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

ECONOMÍA

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián