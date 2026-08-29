Daniel Gascón: "Si crees que no hay forma de mejorar las cosas, tampoco se te ocurre cómo"

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Zaragoza, 29 ago (EFE).- La fatiga, la incertidumbre y la pérdida de confianza en el futuro han convertido el "preferiría no hacerlo" de Bartleby en un espejo del presente para el escritor zaragozano Daniel Gascón, que en 'Los nuevos Bartleby' analiza una sociedad marcada por la precariedad y la hiperconexión, aunque advierte que "si crees que no hay forma de mejorar las cosas, tampoco se te ocurre cómo".

El escritor parte de la célebre negativa de Bartleby, el personaje de Herman Melville, para abordar desde la literatura, la sociología y la economía fenómenos como el agotamiento laboral, la Gran Renuncia, la apatía juvenil, las tensiones generacionales, las redes sociales, la polarización o la incertidumbre ante la inteligencia artificial y el futuro del planeta, en un ensayo que incorpora además su traducción de 'Bartleby, el escribiente'.

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Gascón explica en una entrevista con EFE que eligió al personaje porque le gustaba mucho "el cuento de siempre" y "ha generado muchas interpretaciones".

No obstante, su propuesta consiste en observarlo desde "muchos aspectos", con "un poco de sociología, de economía, con literatura también" y "con humor también, con cierto sentido irónico".

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En ese recorrido identifica una sensación compartida de cansancio que relaciona con una sociedad acelerada en la que todos hacen muchas cosas al mismo tiempo y a la vez ninguna, una dinámica que "produce un poco de fatiga", a la que se suma una mirada hacia el futuro "no muy esperanzada", marcada por las distopías, el cambio climático, la incertidumbre y unas expectativas de progreso cada vez menos claras.

Gascón añade que ese agotamiento puede apreciarse incluso en las diferentes preocupaciones de la izquierda y la derecha, ya que "para la derecha el miedo es un poco la extensión demográfica", en referencia a que "nadie tiene hijos", mientras que "para la izquierda es el cambio climático, que también hace que sea muy difícil la vida de las personas".

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Bajo su punto de vista, esos problemas son importantes, pero "a veces verlos de una forma demasiado pesimista no los soluciona, sino que los hace más graves".

El autor también sitúa parte de ese malestar en las condiciones laborales actuales, porque "los trabajos ya no son como antes, no son tan estables" y "los trabajos son una parte de la vida, pero no son todas".

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Gascón distingue así entre rechazar el trabajo y rechazar determinadas condiciones laborales, ya que "hay cosas que tiene sentido, por supuesto, ponerle límites", sobre todo para preservar tiempo "para el ocio, para tu hobby o para estar con tu familia".

Sin embargo, advierte de que algunas reivindicaciones relacionadas con la flexibilidad pueden esconder también una adaptación a la pérdida de poder adquisitivo.

El libro aborda también las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda y emanciparse en un contexto en el que "el sistema ayuda más a personas de más edad", aunque el autor considera que el conflicto generacional es complejo porque las generaciones mayores también pueden pensar "'yo he trabajado toda mi vida, también me lo merezco'".

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Las redes sociales constituyen otro de los espacios de agotamiento y polarización analizados por Gascón, quien considera que existe una "cacofonía" en la que "solo se dicen dos cosas", de manera que puede producirse "una especie de polarización donde puede haber menos diversidad de opiniones de la que pensaríamos al principio", aunque también reconoce aspectos positivos como "la capacidad de expresión" y la posibilidad de "conectarte con gente".

El problema, a su juicio, está en conseguir "que mandes tú sobre la red y no la red sobre ti".

Frente a este escenario, Gascón asegura que es relevante recuperar una idea de futuro asociada al progreso, ya que "si piensas que no va a haber forma de mejorar las cosas, tampoco se te ocurre la manera de mejorar las cosas", una confianza que, según señala, estaba más presente en los primeros años de la democracia española y que hoy resulta menos evidente.

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Por eso, frente a una sociedad cansada, reivindica la posibilidad de volver a decir que "merece la pena hacerlo" porque "ya solo pensar que puedes mejorar abre un camino", además de salir de la "burbuja mental" y recuperar "la variedad y un poco de humor" convencido de que "hay esperanza en que suceda". EFE

(foto)

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