Controlado el incendio de El Saler (València), donde siguen trabajando los bomberos

Guardar

València, 29 ago (EFE).- El incendio forestal intencionado declarado este jueves en la Devesa de El Saler, en València, ya está controlado, tras quemar unas 36 hectáreas y obligar al desalojo de los vecinos, que ya han vuelto a sus viviendas, según ha informado la alcaldesa valenciana, María José Catalá.

Catalá, que ha celebrado la "buena noticia", ha destacado que el incendio, que ya quedó ayer estabilizado, "se ha dado por controlado, no extinguido", por lo que los bomberos se quedarán trabajando en la zona hasta que el fuego quede totalmente apagado.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en "un programa de reforestación serio" de la Devesa de El Saler porque, si bien han resultado afectadas apenas 36 de las 900 hectáreas del parque natural, este supone el pulmón de la ciudad y el incendio ha supuesto "un drama" y resulta "muy triste" que se haya quemado parte del mismo.

Según ha informado el Ayuntamiento de València, tras quedar controlado este incendio, el puesto de mando avanzado (PMA) corrobora que pueden volver a sus casas los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y cámpins desalojados ayer, y se activa para su regreso un servicio especial de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde el pabellón deportivo de La Fonteta, que acogió a parte de los desalojados.

PUBLICIDAD

Por otra parte, se mantienen cerradas las playas de El Saler y el bosque de la Devesa de El Saler para que los bomberos sigan trabajando hasta y extinción del incendio, y también se mantiene el corte de las carreteras 401 y CV-500, "por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del cámpin podrán llegar por la CV-500 hasta la pedanía de El Saler", advierten desde el consistorio.

El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, de El Perellonet y El Palmar tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca, y a los locales de hostelería de El Saler no se podrá acceder, mientras que para llegar a los de las zonas de El Palmar y El Perellonet el acceso se tendrá que se realizar también por Sueca desde la A-38 y Pista de Silla.

PUBLICIDAD

Tras darse por controlado el incendio, se alcanza la situación 3 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, que se da "cuando se ha conseguido aislar o detener el avance del fuego y su propagación dentro de las líneas de control" , según ha recordado Emergencias. EFE