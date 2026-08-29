Espana agencias

Boca derrota a Lanús en el último minuto en el arranque de la jornada en Argentina

Guardar

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Boca Juniors derrotó este viernes en la Bombonera por 1-0 a Lanús con un gol de Tomás Belmonte en partido de la séptima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En uno de los dos partidos que marcaron el comienzo de la fecha, el Boca que dirige el ex del Villarreal Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria que le eleva en el Grupo A.

PUBLICIDAD

En el otro duelo de este viernes, Unión de Santa Fe goleó por 4-1 a Sarmiento de Junín para cortar una serie de buenos resultados del Verde.

Este sábado la séptima jornada continuará con cinco encuentros, mientras que el domingo habrá otros cuatro con tres estelares: Banfield-River Plate, Independiente-Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente Rivadavia-Racing Club.

PUBLICIDAD

El encuentro de River Plate será el primero tras la salida, anunciada este jueves, de Eduardo Coudet del banquillo 'millonario' después de una racha de malos resultados, que incluyó la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana -segundo torneo continental de clubes después de la Libertadores-.

El también exfutbolista Leo Ponzio será el encargado, de manera interina, de dirigir al conjunto franjirrojo.

El lunes se completará esta fecha con cuatro partidos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

Las temperaturas máximas van a ascender de forma generalizada excepto en los litorales mediterráneos, este de Baleares y oeste de Galicia

El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

La reserva de agua en el país bajó en un -1,46 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

La hija pequeña de los reyes pondrá rumbo a su segundo año de carrera en la capital francesa

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

El parecido entre el ibis eremita (en peligro de extinción) y el ibis sagrado (invasor) provoca que esta medida pueda derivar en ejemplares protegidos abatidos por error

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

Tras varios episodios violentos, la preocupación se extiende tanto en Moncloa como en el gobierno autonómico y la oposición

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián