Boca derrota a Lanús en el último minuto en el arranque de la jornada en Argentina

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Buenos Aires, 28 ago (EFE).- Boca Juniors derrotó este viernes en la Bombonera por 1-0 a Lanús con un gol de Tomás Belmonte en partido de la séptima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En uno de los dos partidos que marcaron el comienzo de la fecha, el Boca que dirige el ex del Villarreal Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria que le eleva en el Grupo A.

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En el otro duelo de este viernes, Unión de Santa Fe goleó por 4-1 a Sarmiento de Junín para cortar una serie de buenos resultados del Verde.

Este sábado la séptima jornada continuará con cinco encuentros, mientras que el domingo habrá otros cuatro con tres estelares: Banfield-River Plate, Independiente-Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente Rivadavia-Racing Club.

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El encuentro de River Plate será el primero tras la salida, anunciada este jueves, de Eduardo Coudet del banquillo 'millonario' después de una racha de malos resultados, que incluyó la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana -segundo torneo continental de clubes después de la Libertadores-.

El también exfutbolista Leo Ponzio será el encargado, de manera interina, de dirigir al conjunto franjirrojo.

El lunes se completará esta fecha con cuatro partidos. EFE