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Beñat San José: "Mantengo la esperanza de jugar contra el Racing en Vallecas"

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Madrid, 29 ago (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que mantiene "la esperanza de jugar" en su estadio el 5 de septiembre frente al Real Racing Club de Santander, puesto que a él no le han dicho lo contrario, pese a que la Comunidad de Madrid sigue sin levantar la orden de retirada de concesión del recinto de su propiedad.

A falta de siete días para que se dispute ese partido, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, el Rayo tiene que buscar, de nuevo, un emplazamiento para recibir como local al Real Racing Club de Santander, que ayer anunció en el descanso de su encuentro frente al Elche que la próxima semana jugará en Butarque contra el equipo madrileño.

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"Afecta mucho esta situación. Que no estemos jugando en nuestro estadio es algo tremendo a nivel deportivo. Tengo una comunicación bastante continua con el club y me dice que todo está en regla. La inspección de LaLiga está bien y ahora parece ser que la Comunidad de Madrid también ha venido a inspeccionar y la próxima semana van a hacer otra visita. Me dicen que las que están realizando están yendo bien", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"El club me ha garantizado que el estadio, tanto para la seguridad de la afición como para el juego, está en optimas condiciones para jugar. Por eso tengo la esperanza de que podamos jugar ese partido y si no es oficial que jugaremos en otro lado no sé por qué lo han dicho en otros lados. Igual quieren un perjuicio para nosotros. Esta situación está deteriorando la competición", confesó.

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A esta situación se ha llegado después de que hace un mes la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, decidiese retirar al Rayo la concesión del recinto mientras se acometen obras en la instalación por "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

El Rayo se afanó en los días posteriores en tratar de subsanar esos requerimientos de la Comunidad de Madrid e incluso encargó una auditoría de la que salió un informe de más de mil folios que estudian los técnicos del organismo regional, que aún no han dado el visto bueno para abrir el recinto al público.

"El club ya asumió sus errores y tengo esperanzas de que oficialmente podamos jugar en Vallecas. Hay que pensar en la gente y en cómo se perjudica a la afición y a los trabajadores. Hay que pensar también en ellos y en cómo se perjudica su trabajo. Ya no sólo en quitar el derecho al aficionado a ir al estadio. Primero la seguridad y luego el terreno", manifestó. EFE

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