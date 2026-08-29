Arizkorreta contra Alonso, duelo de preparadores en el Critérium donostiarra

Guardar

San Sebastián, 29 ago (EFE).- Los preparadores donostiarras Guillermo Arizkorreta y Miguel Alonso Roldán ensillan el domingo a los cinco participantes del Critérium Internacional, la carrera reina para los dos años del Hipódromo de San Sebastián.

En juego, una bolsa de 21.000 euros para el propietario y la corona de rey de la generación para el potro vencedor.

“Elcano”, “Strelling” y “Zelrya” son los representantes de Arizkorreta en estos 1.500 metros, los dos primeros con las sedas de la yeguada Rocío y a priori las mejores bazas, aunque ninguno de la pareja ha corrido todavía en la pista de hierba guipuzcoana.

PUBLICIDAD

“Katxorro” y “Narcea”, los caballos de Alonso, ambos de la cuadra Martul, vienen sin embargo de imponerse en San Sebastián, la segunda, la yegua, por delante de “Zelrya”.

El checo Václav Janácek, primer jockey de Rocío, ha escogido subirse en “Elcano”, ganador en Madrid, lo que puede indicar que este potro es el que cuenta con más opciones en su preparación. El cántabro Alejandro Gutiérrez Val, habitual sobre los pupilos de Alonso, montará a “Narcea” en esta quinta carrera del programa.

PUBLICIDAD

La reunión arrancará como es habitual a las 17.30 horas, este día con un doble kilómetro y montas de jinetes aficionados. “Bruno”, muy en forma y el único de los cuatro participantes que viene de vencer, será el favorito con Íker Arizkorreta (hijo del entrenador) en la silla. “Global Venture” parece su principal enemigo.

Para la segunda, una milla en modalidad de hándicap (tipo de carreras donde las opciones de todos los caballos se igualan, en teoría, en función de la escala de pesos: a más calidad, más kilos a portar). “Marie Jane”, que está avisando en sus últimas actuaciones, y las muy situadas “Ring of Diamonds” y “Eclair Lane”, disponen de buenas opciones.

PUBLICIDAD

En los 1.500 metros de la tercera, otro hándicap, todo apunta a la victoria por fin de “Bailén”; un especialista en el trazado que todavía no ha encontrado el éxito este verano. Para la cuarta, la Lototurf, la única prueba donde se han registrado retirados (“Vintage Heat”, “Santa Mónica” y “Port Galland”), el pronóstico apunta a los que han demostrado forma reciente: “One More Night” y “Party Zone”.

Así, los favoritos para estas cinco carreras, base de la apuesta Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 1 (Bruno) – 3 (Global Venture)

2ª Carrera: 1 (Marie Jane) – 4 (Ring of Diamonds) – 5 (Eclair Lane)

3ª Carrera: 2 (Bailén)

4ª Carrera: 1 (One More Night) – 4 (Party Zone)

5ª Carrera: 1 (Elcano) – 3 (Narcea). EFE

fg/cmm