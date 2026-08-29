Espana agencias

Angy Fernández: El teatro es un reflejo de la verdad en un mundo lleno de pantallas

Guardar

Mérida, 29 ago (EFE).- La actriz y cantante Angy Fernández (Palma de Mallorca, 1990), asegura que en un mundo "lleno de pantallas, inteligencia artificial o redes sociales", el teatro "lo es todo", ya que "refleja la verdad" y lo que siempre permanece, algo que 'Las 9 musas' han venido a reivindicar en el último estreno del Festival de Teatro de Mérida.

En una entrevista con EFE, la actriz, que regresa tras nueve años al escenario emeritense, ha mostrado su preferencia por el teatro porque es "un ritual muy especial", donde más ha aprendido y donde se crea una comunidad con los compañeros y el público.

PUBLICIDAD

Además, se congratula de que en el caso de esta obra esté rodeada de mujeres "supertalentosas", lo que vive con mucha ilusión ante una disciplina con ensayos que suelen ser más duros debido a algunos textos -como los musicales- sometidos a mucha repetición.

Aun así, ha insistido que una vez "ya tienes eso integrado en ti", puedes descubrir cosas nuevas al tener en cuenta que lo principal es saber que el público es la primera vez que te va a ver siempre, lo que ha calificado como "superbonito y especial".

PUBLICIDAD

Angy Fernández confiesa que 'Las 9 musas', ha llegado al Teatro Romano para hablar con la gente y tratar de convencerles de algo crucial, como es que "se ha comenzado a perder el arte" en un mundo en el que la sociedad está sometida a las redes sociales y la tecnología.

La actriz balear, que da vida en la obra a la musa de la comedia, asegura que tratará de reivindicar y persuadir al público junto con sus hermanas -también representantes de otras disciplinas de la vida- para que este, como una especie de juez, elija "cuál es la mejor" opción para contraatacar el caos que reina en la humanidad.

Por ello, rescata una enseñanza vital de su musa: "Hay que reírse de uno mismo y no de los demás" en un mundo en el que se ha perdido la empatía y en muchos casos, se educa en la individualidad.

Angy Fernández considera que aunque las musas sean seres inmortales, se habla con mucha verdad, y se traslada al espectador la pregunta: vosotros, ¿qué hariaís?

Fernández ha recalcado que "social y políticamente, esta obra habla del feminismo y lo defiende", pues lo principal es que son todo mujeres encima del escenario -un total de trece entre las musas y la banda que acompaña a la escena.

"Hablamos de cómo el hombre nos ha coartado muchas cosas", denuncia y recuerda que "hay frases muy acertadas", pero una de sus favoritas es que "el humor y el ingenio siempre suele ser atribuido a los hombres", y ellas estarán aquí "para decir que no".

También se muestra crítica con el hecho de que las redes sociales obliguen "a producir todo el rato ", ya que es "como ver quién tiene la mejor vida, a ver quién hace más cosas, quién llega más alto, quién tiene más dinero, quién tiene la mejor casa. Es todo como abrumador".

"A mí me gusta ver la parte real del ser humano porque al final las redes sociales nos mienten mucho", señala la actriz, que no obvia "la peligrosidad para la salud mental de las personas y, especialmente, para la gente joven que crece con las redes sociales y ven cosas irreales".EFE

pmp/pcm/ram

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

A raíz de estos hechos, que se produjeron presuntamente sin el consentimiento de la joven, el Real Mallorca ha expulsado del club a los dos jugadores

La Policía Nacional detiene a dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una menor de edad

La ensalada definitiva del chef Dani García para acabar el verano: “El truco está en escaldar los tomates cherry para pelarlos fácilmente”

La receta tiene un elemento diferenciador que la transforma en un plato de temporada

La ensalada definitiva del chef Dani García para acabar el verano: “El truco está en escaldar los tomates cherry para pelarlos fácilmente”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

El postre más famoso italiano es el protagonista de todos los paladares y el campeonato busca jueces de todos los países para encontrar el mejor

La Copa Mundial del Tiramisú busca más de 100 catadores en todo el mundo: cómo presentarse

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

La asociación Cádiz-Port, con el respaldo de la Autoridad Portuaria, avanza en conversaciones para unir la Bahía gaditana con Agadir y Dajla a través del Puerto de Las Palmas

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

La “situación límite” que llevó la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

ECONOMÍA

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián