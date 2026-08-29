Angy Fernández: El teatro es un reflejo de la verdad en un mundo lleno de pantallas

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Mérida, 29 ago (EFE).- La actriz y cantante Angy Fernández (Palma de Mallorca, 1990), asegura que en un mundo "lleno de pantallas, inteligencia artificial o redes sociales", el teatro "lo es todo", ya que "refleja la verdad" y lo que siempre permanece, algo que 'Las 9 musas' han venido a reivindicar en el último estreno del Festival de Teatro de Mérida.

En una entrevista con EFE, la actriz, que regresa tras nueve años al escenario emeritense, ha mostrado su preferencia por el teatro porque es "un ritual muy especial", donde más ha aprendido y donde se crea una comunidad con los compañeros y el público.

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Además, se congratula de que en el caso de esta obra esté rodeada de mujeres "supertalentosas", lo que vive con mucha ilusión ante una disciplina con ensayos que suelen ser más duros debido a algunos textos -como los musicales- sometidos a mucha repetición.

Aun así, ha insistido que una vez "ya tienes eso integrado en ti", puedes descubrir cosas nuevas al tener en cuenta que lo principal es saber que el público es la primera vez que te va a ver siempre, lo que ha calificado como "superbonito y especial".

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Angy Fernández confiesa que 'Las 9 musas', ha llegado al Teatro Romano para hablar con la gente y tratar de convencerles de algo crucial, como es que "se ha comenzado a perder el arte" en un mundo en el que la sociedad está sometida a las redes sociales y la tecnología.

La actriz balear, que da vida en la obra a la musa de la comedia, asegura que tratará de reivindicar y persuadir al público junto con sus hermanas -también representantes de otras disciplinas de la vida- para que este, como una especie de juez, elija "cuál es la mejor" opción para contraatacar el caos que reina en la humanidad.

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Por ello, rescata una enseñanza vital de su musa: "Hay que reírse de uno mismo y no de los demás" en un mundo en el que se ha perdido la empatía y en muchos casos, se educa en la individualidad.

Angy Fernández considera que aunque las musas sean seres inmortales, se habla con mucha verdad, y se traslada al espectador la pregunta: vosotros, ¿qué hariaís?

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Fernández ha recalcado que "social y políticamente, esta obra habla del feminismo y lo defiende", pues lo principal es que son todo mujeres encima del escenario -un total de trece entre las musas y la banda que acompaña a la escena.

"Hablamos de cómo el hombre nos ha coartado muchas cosas", denuncia y recuerda que "hay frases muy acertadas", pero una de sus favoritas es que "el humor y el ingenio siempre suele ser atribuido a los hombres", y ellas estarán aquí "para decir que no".

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También se muestra crítica con el hecho de que las redes sociales obliguen "a producir todo el rato ", ya que es "como ver quién tiene la mejor vida, a ver quién hace más cosas, quién llega más alto, quién tiene más dinero, quién tiene la mejor casa. Es todo como abrumador".

"A mí me gusta ver la parte real del ser humano porque al final las redes sociales nos mienten mucho", señala la actriz, que no obvia "la peligrosidad para la salud mental de las personas y, especialmente, para la gente joven que crece con las redes sociales y ven cosas irreales".EFE

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pmp/pcm/ram

(foto) (video)