Alemany: “El plan es clarísimo y espero que Julián esté disponible el próximo partido”

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Madrid, 29 ago (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, manifestó este sábado que el plan "es clarísimo" con Julián Alvarez, del que espera que “se integre” de nuevo a los entrenamientos con el equipo “rápidamente” y “esté disponible” para el próximo partido contra el Athletic, el sábado que viene, cuando el mercado ya estará cerrado.

“El plan es clarísimo. Él (Julián Alvarez) tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del encuentro de este sábado entre el Atlético de Madrid y e Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

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Para entonces, el próximo sábado, el mercado ya habrá cerrado sus inscripciones tanto en España como en Inglaterra, que podría ser un destino del atacante en el caso de que decidiera salir finalmente del Atlético, una vez frustrada su intención de jugar en el Barcelona esta temporada.

“Hablamos mucho con él (con Julián Alvarez) todos. Ayer mismo en el entrenamiento estuve charlando con él y bien. Normalidad”, continuó el directivo del Atlético, responsable de los fichajes y las salidas del primer equipo del conjunto madrileño.

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“Pienso que los espectadores están cansados de este tema. Hemos sido muy claros, muy contundentes”, abundó sobre el futuro de Julián Alvarez, al tiempo que se remitió a las palabras de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, que ya ha expresado “reiterada, clara y contundentemente” que el delantero argentino no será traspasado al Barcelona. EFE