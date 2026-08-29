97-58. Una arrolladora España se luce ante Mali

Redacción Deportes, 29 ago (EFE).- España volvió a exhibir este domingo la fuerza del colectivo en el que todas sus jugadoras anotaron y se dio un baño de confianza en su penúltima cita de preparación para el Mundial ante la selección africana (97-58) en Zaragoza gracias a un gran porcentaje desde el triple (64% de acierto).
La dupla de bases Iyana Martín y Maite Cazorla, con 13 y 12 puntos respectivamente, hizo vibrar al público del Príncipe Felipe y 'La Familia' continúa invicta en la preparación previa al Mundial de Berlín. El domingo, última prueba ante China. EFE
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