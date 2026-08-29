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93-77. El FIATC Girona gana al Cheshire Phoenix inglés en su primer amistoso

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Platja d'Aro (Girona), 29 ago (EFE).- El FIATC Girona ganó con claridad este sábado en Platja d'Aro al Cheshire Phoenix inglés (93-77) en el primer partido amistoso de la pretemporada del equipo de Moncho Fernández, en la puesta a punto para el curso de su debut europeo.

La igualdad marcó el primer tramo del duelo (23-26 al final del primer cuarto y 31-31 a los 15 minutos), pero el Girona rompió el partido con un 19-7 para llegar al descanso con un 50-38.

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El parcial catalán llegó hasta el 45-21 para situar un 76-52 al final del tercer período, antes de que el conjunto inglés maquillara el marcador en el último cuarto.

El partido supuso el debut de dos fichajes, Mac McClung, dos veces MVP y máximo anotador histórico de la G League y triple ganador del concurso de mates de la NBA, y Stanley Whittaker.

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El pívot lituano Martinas Geben fue el máximo anotador con 16 puntos en 13 minutos, seguido de McClung y Sergi Martínez (11) y Pep Busquets y Whittaker (10). EFE

asm/ism

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