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2-0. La conexión griega pone en marcha al subcampeón

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- La conexión griega que forman los centrocampistas Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, refuerzos para la actual temporada, puso en marcha al Borussia Dortmund, que inició el curso de la Bundesliga este sábado con una solvente y cómoda victoria ante el Hamburgo (2-0).

El cuadro de Niko Kovac, que terminó segundo la pasada temporada, emprende un nuevo intento de desbancar del trono alemán al Bayern Múnich y volver a ganar un título de la competición germana.

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No le será fácil al Dortmund, que se resiste a acostumbrarse al papel secundario que ha tenido que adoptar en los tiempos recientes, pero no gana el campeonato desde la temporada 2011-12.

Las catorce campañas desde entonces han sido cosa del Bayern Múnich excepto la de hace tres años, cuando el Bayer Leverkusen se interpuso en el dominio muniqués.

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El Dortmund arrancó con una buena victoria en la que mucho tuvo que ver la aportación de los centrocampistas helenos. Sobre todo de Karetsas, de 18 años, de origen belga pero nacionalizado griego, que tuvo varias ocasiones de gol y que asistió al senegalés Serhou Guirassy en el primer tanto, a los nueve minutos.

El jugador griego procedente del Genk tuvo dos ocasiones claras antes del intermedio para ampliar la renta, pero sus intentos salieron fuera por poco.

También sobresalió Konstantelias, que tuvo una participación directa en el segundo tanto. Un centro de Maximilan Beier al área, donde irrumpió el heleno, que llegó este verano desde el PAOK Salónica. Tiró a gol pero su disparo lo desvió el zaguero Sebastiaan Bornauw. La pelota alcanzó la red.

Tenía el choque encarrilado el cuadro de Kovac ante un rival sin presencia en ataque en la primera parte y que mejoró después. Albert Gronbaek disparó a puerta y Gregor Kobel respondió con una buena parada. Konstantelias pudo marcar en su última acción antes de ser sustituido por lesión.

Patson Daka, en el minuto 67, tuvo la mejor oportunidad visitante con un tiro que rozó el palo, y otra más de Albert Gronbaek, a diez del final, cuando el Dortmund se quedó con diez jugadores por la expulsión con roja directa de Samuel Inacio por una dura entrada a un rival.

El italiano duró tres minutos en el campo. Desde que sustituyó a Karetsas en el 74 hasta que fue expulsado, en el 77.

- Ficha técnica

2 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson (Filippo Mane, m.74), Waldemar Anton, Koukou Gadou; Maximilian Beier (Kaua Prates, m.84), Jobe Bellingham, Felix Nmecha (Joey Veerman, m.74), Daniel Svensson; Konstantinos Karetsas (Samuele Inacio, m.74), Giannis Konstantelias (Marcel Sabitzer, m.54) y Serhou Guirassy.

0 - Hamburgo: Daniel Heuer-Fernandes; Nicolas Capaldo, Sebastian Bornauw, Jordan Torunarigha (Bilal Nadir, m.82); Bakery Jatta (Yussuf Poulsen, m.82), Nicolai Remberg, Sambi Lokonga, Louis Lemke (Rayan Philippe,m.89); Martin Adeline (Kofi Amoako, m.67), Albert Gronbaek y Patson Daka (Terem Moffi, m.67).

Goles: 1-0, m.9: Serhou Guirassy. 2-0, m.46+: Sebastiaan Bornauw, en propia puerta

Árbitro: Felix Zwayer. Expulsó con roja directa, por una dura entrada, a Samuele Inacio (m.77) y amonestó a Julian Ryerson y Daniel Svensson, del Borussia Dortmund. Además, mostró tarjeta amarilla a Albert Sambi Lokonga, del Hamburgo.

Incidencias: encuentro de la primera jornada de la Bundesliga disputado en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 70.000 espectadores. EFE

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