Espana agencias

110-102- Pedro Martínez se estrena en el banquillo blanco con una derrota ante el Breogán

Guardar

Pontevedra, 29 ago (EFE).- La 'era Pedro Martínez' en el Real Madrid arrancó en Pontevedra con una derrota frente al Breogán (110-102), en el partido que supuso la vuelta de Walter Tavares cuatro meses después de su lesión, y en el que su equipo acabó sucumbiendo ante el acierto exterior de su rival, liderado por Francis Alonso, Peris y un Víctor Arteaga que llegó un contrato temporal y está reclamando uno de mayor duración.

Pese a no contar con cuatro de sus caras nuevas -Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Max Shulga y Timothé Luwawu-Cabarrot- y tres jugadores llamados a asumir un papel protagonista en el equipo -Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Andrés Feliz-, el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez ya enseñó su identidad en el primer amistoso de la pretemporada.

PUBLICIDAD

Este Real Madrid poco se parecerá al de Sergio Scariolo. Su nuevo entrenador apuesta por un ritmo altísimo, y ante el Breogán quedó claro: los blancos intentarán correr para castigar a la defensa rival cada vez que puedan -al descanso firmaron 15 puntos en acciones de contraataque-.

La otra gran noticia estuvo en la vuelta de Walter Tavares, quien renunció a estar con su selección en esta ‘ventana FIBA’ para acelerar su puesta a punto. El pívot caboverdiano no jugaba desde que a finales de abril se dañó la rodilla izquierda en el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

PUBLICIDAD

Su presencia en la pintura fue una amenaza para el Breogán, pese a que todavía está lejos de su nivel. Tavares alcanzó el descanso con 9 puntos y 4 rebotes, para una valoración de 12 créditos, la misma que firmó el pívot francés Olivier Sarr en 12 minutos gracias a sus nueve rebotes.

Pese al 2-4 de salida favorable a los blancos, el Breogán siempre dominó el electrónico. Entre Francis Alonso, Aranitovic y Víctor Arteaga marcaron el ritmo anotador del equipo lucense, que no acusó las importantes bajas de los internacionales Danko Brankovic, Aleksa Ilic, Dominik Mavra y Jonathan Kasibabu.

En el arranque del tercer asalto, el Breogán recuperó la renta de diez puntos que ya había gozado en la primera parte tras un parcial 9-0 (48-38). Francis Alonso, con dos triples seguidos, uno acompañado de un tiro adicional, disparó a los gallegos (62-52, min.23).

El Real Madrid, moviendo con mucha fluidez el balón, se acercó en el marcador (64-60). Dos triples prácticamente seguidos de Peris oxigenaron al Breogán (71-63, min.27), pero su rival ya había metido una marcha a su juego. Con un triple sobre la bocina del joven Pablo Mera, los blancos culminaron su remontada (78-79, min.30).

En el inicio del último cuarto, el Breogán, explotando su acierto exterior, golpeó nuevamente a los de Pedro Martínez, quien, muy enfadado por las concesiones defensivas de los suyos, paró el choque con un tiempo muerto (96-87, min.35).

Con una mejoría defensiva y después de un triple de Okeke, el Real Madrid se acercó a tres (105-102), pero los gallegos aguantaron el arreón blanco para sumar su segunda victoria en otros tantos partidos en esta pretemporada.

Ficha técnica:

110 Río Breogán (26+25+27+32): Tevin Brown (6), Bolton (13), Francis Alonso (20), Andric (11) y Arteaga (19) -cinco inicial- Josep Peris (19), Tamba (4), Aranitovic (12), Erik Quintela (2) Edgar Vicedo (4) y Néstor Viño.

102 Real Madrid (22+24+33+23): Sergio Llull (5), Pablo Mera (5), Procida (16), Okeke (18) y Tavares (17) -cinco inicial- Robinson (-), Alberto Abalde (10), Maledon (15), Ndiaye (10) y Olivier Sarr (6).

Árbitros: Martín Caballero, Alfonso Olivares y Raúl Zamorano.

Incidencias: Encuentro amistoso correspondiente a la segunda edición del ‘Dream Game’ disputado en el pabellón municipal de Pontevedra ante unos 2.500 espectadores. EFE

dmg/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El empresario y ex alto cargo público, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, falleció este sábado tras una extensa trayectoria al frente de grandes compañías

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El Feng Shui recomienda poner cintas rojas en el balcón en septiembre: este es el significado del ritual

Un sencillo gesto que puede acompañar la renovación del hogar tras las vacaciones y servir como recordatorio de nuevos propósitos

El Feng Shui recomienda poner cintas rojas en el balcón en septiembre: este es el significado del ritual

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

El objetivo, según Pedro Rodríguez, es “acercar a los compatriotas aquello que nadie puede arrebatar: la solidaridad, el respeto o la admiración”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

El Ayuntamiento ha asegurado que no consta que estuviera denunciando ningún hecho

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián