110-102- Pedro Martínez se estrena en el banquillo blanco con una derrota ante el Breogán

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Pontevedra, 29 ago (EFE).- La 'era Pedro Martínez' en el Real Madrid arrancó en Pontevedra con una derrota frente al Breogán (110-102), en el partido que supuso la vuelta de Walter Tavares cuatro meses después de su lesión, y en el que su equipo acabó sucumbiendo ante el acierto exterior de su rival, liderado por Francis Alonso, Peris y un Víctor Arteaga que llegó un contrato temporal y está reclamando uno de mayor duración.

Pese a no contar con cuatro de sus caras nuevas -Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Max Shulga y Timothé Luwawu-Cabarrot- y tres jugadores llamados a asumir un papel protagonista en el equipo -Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Andrés Feliz-, el nuevo Real Madrid de Pedro Martínez ya enseñó su identidad en el primer amistoso de la pretemporada.

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Este Real Madrid poco se parecerá al de Sergio Scariolo. Su nuevo entrenador apuesta por un ritmo altísimo, y ante el Breogán quedó claro: los blancos intentarán correr para castigar a la defensa rival cada vez que puedan -al descanso firmaron 15 puntos en acciones de contraataque-.

La otra gran noticia estuvo en la vuelta de Walter Tavares, quien renunció a estar con su selección en esta ‘ventana FIBA’ para acelerar su puesta a punto. El pívot caboverdiano no jugaba desde que a finales de abril se dañó la rodilla izquierda en el primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

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Su presencia en la pintura fue una amenaza para el Breogán, pese a que todavía está lejos de su nivel. Tavares alcanzó el descanso con 9 puntos y 4 rebotes, para una valoración de 12 créditos, la misma que firmó el pívot francés Olivier Sarr en 12 minutos gracias a sus nueve rebotes.

Pese al 2-4 de salida favorable a los blancos, el Breogán siempre dominó el electrónico. Entre Francis Alonso, Aranitovic y Víctor Arteaga marcaron el ritmo anotador del equipo lucense, que no acusó las importantes bajas de los internacionales Danko Brankovic, Aleksa Ilic, Dominik Mavra y Jonathan Kasibabu.

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En el arranque del tercer asalto, el Breogán recuperó la renta de diez puntos que ya había gozado en la primera parte tras un parcial 9-0 (48-38). Francis Alonso, con dos triples seguidos, uno acompañado de un tiro adicional, disparó a los gallegos (62-52, min.23).

El Real Madrid, moviendo con mucha fluidez el balón, se acercó en el marcador (64-60). Dos triples prácticamente seguidos de Peris oxigenaron al Breogán (71-63, min.27), pero su rival ya había metido una marcha a su juego. Con un triple sobre la bocina del joven Pablo Mera, los blancos culminaron su remontada (78-79, min.30).

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En el inicio del último cuarto, el Breogán, explotando su acierto exterior, golpeó nuevamente a los de Pedro Martínez, quien, muy enfadado por las concesiones defensivas de los suyos, paró el choque con un tiempo muerto (96-87, min.35).

Con una mejoría defensiva y después de un triple de Okeke, el Real Madrid se acercó a tres (105-102), pero los gallegos aguantaron el arreón blanco para sumar su segunda victoria en otros tantos partidos en esta pretemporada.

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Ficha técnica:

110 Río Breogán (26+25+27+32): Tevin Brown (6), Bolton (13), Francis Alonso (20), Andric (11) y Arteaga (19) -cinco inicial- Josep Peris (19), Tamba (4), Aranitovic (12), Erik Quintela (2) Edgar Vicedo (4) y Néstor Viño.

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102 Real Madrid (22+24+33+23): Sergio Llull (5), Pablo Mera (5), Procida (16), Okeke (18) y Tavares (17) -cinco inicial- Robinson (-), Alberto Abalde (10), Maledon (15), Ndiaye (10) y Olivier Sarr (6).

Árbitros: Martín Caballero, Alfonso Olivares y Raúl Zamorano.

Incidencias: Encuentro amistoso correspondiente a la segunda edición del ‘Dream Game’ disputado en el pabellón municipal de Pontevedra ante unos 2.500 espectadores. EFE

dmg/asc