Espana agencias

0-2. Ni 500 millones arreglan este Tottenham

Guardar

Londres, 29 ago (EFE).- El Tottenham Hotspur se ha gastado casi 500 millones de euros en fichajes este verano y da la sensación de que el desembolso no ha servido para nada. Los 'Spurs' cayeron contra el Newcastle United, donde debutó e hizo un gran partido Nico González, y suman dos derrotas en dos partidos de Premier League.

La goleada entre semana frente al Charlton Athletic para avanzar a tercera ronda de la Copa de la Liga fue un espejismo para un equipo que sigue sufriendo horrores para competir en la élite. Tras dos años seguidos acabando decimoséptimos, el Tottenham es colista de la liga con cero puntos, cero goles a favor y cinco encajados. El peor inicio de Roberto de Zerbi que tampoco tiene un gran crédito en el banquillo.

PUBLICIDAD

La directiva le ha agradado con casi 500 millones de euros en fichajes como Sandro Tonali, intrascendente en los dos partidos que ha jugado, Mateus Fernandes, más de lo mismo, Omar Marmoush, que hizo poco o nada en su debut, y Sávio, que no pudo jugar por cansancio.

Pero el equipo no responde. El mejor fue Pedro Porro, que rozó el gol en varias ocasiones con sus disparos, pero el que tuvo puntería fue el Newcastle, que pese a haber sido despiezado este verano, está compitiendo a un gran nivel. Aguantó la primera mitad contra un Tottenham que fue ligeramente mejor, comenzó la segunda con la suerte de que el árbitro no pitó un posible penalti de Malick Thiaw a Marmoush y en el minuto 62 encontró el camino del gol gracias a un gran desplazamiento en largo de Nico González.

PUBLICIDAD

El balón del gallego lo bajó de cabeza Amar Dedic y Anthony Elanga, que ya le marcó al Liverpool el fin de semana pasado, se giró y delante de Tonali conectó el gol con la pierna izquierda.

La afición de las 'Urracas' le cantaba al italiano "Tendrías que haberte quedado en un club grande", ridiculizándole por su traspaso a los 'Spurs', y minutos después llegó la sentencia, esta vez en las botas de Yoane Wissa y su remate acrobático en el área pequeña.

Con diez minutos por jugarse se repitió ya el clásico de los dos últimos años en el Tottenham Hotspur Stadium, la afición empezó a desfilar por los vomitorios porque esto estaba muerto.

Después de dos jornadas, el Tottenham es el peor equipo de esta Premier, colista y sin marcar un solo gol. El Newcastle, que apuntaba a decepción, suma cuatro puntos tras jugar contra el Liverpool y los 'Spurs'. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El empresario y ex alto cargo público, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, falleció este sábado tras una extensa trayectoria al frente de grandes compañías

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El Feng Shui recomienda poner cintas rojas en el balcón en septiembre: este es el significado del ritual

Un sencillo gesto que puede acompañar la renovación del hogar tras las vacaciones y servir como recordatorio de nuevos propósitos

El Feng Shui recomienda poner cintas rojas en el balcón en septiembre: este es el significado del ritual

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

El objetivo, según Pedro Rodríguez, es “acercar a los compatriotas aquello que nadie puede arrebatar: la solidaridad, el respeto o la admiración”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

El Ayuntamiento ha asegurado que no consta que estuviera denunciando ningún hecho

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha informado este sábado que la Unión Europea (UE) tomará medidas lo más rápido posible

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián