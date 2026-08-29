0-1. Un gol de Pablo Sáenz da el primer triunfo liguero al Oviedo

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Albacete, 29 ago (EFE).- Un gol de Pablo Sáenz dio tres merecidos puntos a un Real Oviedo que se impuso este sábado al Albacete (0-1) en el Carlos Belmonte gracias a su mejor plantilla y al juego desplegado.

Ambos contendientes se presentaban en la tercera jornada de liga en Segunda división sin haber ganado -los ovetenses sumaban un punto y los locales ninguno- y, por tanto, tenían cierta urgencia por sumar sus primeros tres puntos de una tacada.

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Los primeros minutos del envite fueron de tanteo, con tímidas llegadas de locales y visitantes y con una especial presión del cuadro astur sobre la salida del balón del conjunto albacetense.

La noticia de la primera mitad fue la lesión de Munir, a los diecisiete minutos de su estreno como futbolista blanco, que fue sustituido por otra incorporación que debutaba, el uruguayo Albarracín.

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Corpas, un día más, fue el futbolista más peligroso, demostrándolo a los 21 minutos con un disparo de volea, dentro del área asturiana, que obligó al meta Aarón Escandell a rechazar con dos manos.

Poco después, una jugada coral del Albacete, moviendo el balón de un lado a otro, acabó con una acción de Lorenzo, quien, tras regatear a Juan Cruz, no fue capaz de dirigir su disparo, perdiéndose por encima del larguero (min.28).

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La mejor oportunidad del Oviedo la protagonizó el exfutbolista blanco Pablo Sáenz, en una llegada de Samu Rodríguez por su banda izquierda en la que, apareciendo por el centro, remató con fuerza, aunque Mariño repelió su tiro con acierto (min.37).

Avisó y cuatro minutos después asestó una 'puñalada' con una acción personal en la que batió por bajo a Mariño en el mano a mano, dejando el 0-1 el marcador en el primer periodo

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Tras el descanso, intentó enlazar más jugadas una escuadra manchega a la que le costaba mucho aproximarse al área ovetense.

Pero costaba mucho ver ocasiones al estar muy bien cerrado el Oviedo y tener pocas intenciones de buscar jugadas ofensivas con ahínco.

Pudo empatar Álex Rubio en un contragolpe gestado entre Tomás Inglés, Albarracín y el delantero que no pudo batir a Aarón Escandell porque, con su salida, taponó el chut del ariete blanco con el cuerpo, en el minuto 88.

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Así, con el equipo local volcado, terminó un duelo que deja al Albacete sin puntuar en las tres primeras jornadas y al Oviedo con su primer triunfo liguero.

- Ficha técnica:

0 - Albacete: Mariño, Gámez, Pepe Sánchez (Agus Medina, min.59), Lluís López, Neva, Lorenzo (Bernabéu, min.77), Pacheco (Tomás Inglés, min.77), Ortuño, Corpas, Munir (Albarracín, min.17) y Soberón (Álex Rubio, min.58)

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1 - Oviedo: Aarón Escandell, Aisar (Enzo Pérez, min.77) David Costas, Carlos Domínguez, Juan Cruz, Pablo Sáenz (Nacho Vidal, min.77), Villahermosa (Diego, min.88), Youness, Samu Rodríguez, Jacobo (Aldasoro, min.64) e Isfan (Mingo, min.64)

Gol: 0-1, m.41: Pablo Sáenz.

Árbitro: Éder Mallo (Comité castellanoleonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Lluís López, Agus Medina y Álex Rubio, y a los visitantes Youness, Samu Rodríguez y Carlos Domínguez.

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Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 10.587 espectadores. EFE

jml/ism