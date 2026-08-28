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Muere el rey de Noruega Harald V, tres veces olímpico, a los 89 años

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Oslo, 28 ago (EFE).- El rey Harald V de Noruega falleció este viernes a los 89 años, tras una vida ligada al deporte y especialmente a la vela, en la que compitió en tres Juegos Olímpicos y conquistó títulos mundial y europeo.

La Casa Real Noruega informó de que "el monarca falleció plácidamente a las 6.35 horas (4.35 GMT) en el Rikshospitalet, después de que su estado de salud se agravara en las últimas horas a causa de una infección en la sangre".

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El vínculo con el deporte de Harald V empezó mucho antes de llegar a la Corona (en 1991) y encontró en la vela su pasión. Como regatista, participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 1964, México 1968 y Múnich 1972. En los Juegos de Tokio, además, tuvo el honor de portar la bandera de Noruega durante la ceremonia inaugural.

Además, Harald continuó compitiendo durante décadas y alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera ya como monarca.

En 1987 se proclamó campeón del mundo de vela con el Fram X, mientras que en 2005 conquistó el Campeonato de Europa con el Fram XV; así demostró que su condición de rey no estaba reñida con su faceta de deportista de competición.

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En 2022, con 85 años, puso fin a su carrera competitiva después de décadas navegando y participando en pruebas internacionales.

Su trayectoria deportiva convirtió al monarca noruego en una figura singular dentro de las casas reales europeas, ya que no se limitó a apoyar el deporte desde la tribuna, sino que lo practicó y compitió en él durante buena parte de su vida.

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Noruega. El primer ministro, Jonas Gahr Støre, destacó la figura del monarca y su vínculo con el pueblo noruego, mientras que el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, señaló que toda la nación se encuentra de luto.

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon Magnus, primero en la línea sucesoria, está llamado a asumir la Corona noruega. EFE

(foto)

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