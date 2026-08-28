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Marlaska alaba a Marruecos tras la crisis de Ceuta, que no vio "nadie": "No es culpa de ningún servicio de información"

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este viernes a "causas plurales" detrás de la entrada masiva de 72.000 personas en Ceuta, exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad sobre una crisis que ha dicho que no vio venir "nadie" y de la que ha tampoco ha querido responsabilizar al CNI, CIFAS o a los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil o al servicio exterior de la Unión Europea.

"Los servicios de información del Estado siempre funcionan, yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información, sean CNI, CIFAS, Policía Nacional o Guardia Civil", ha sostenido Marlaska en la réplica en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ante la insistencia de varios grupos de culpar a Marruecos y de pedir explicaciones sobre los avisos del CNI.

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"Claro que había preocupación, pero como había el año pasado", ha continuado, señalando que entre esas causas plurales figuran "bulos en las redes, utilización indebida de la interpretación de una sentencia --del Tribunal Supremo-- o desinformaciones sobre el estado y seguridad de la frontera", recordando que hay una investigación abierta.

LABOR DE CONTENCIÓN DE MARRUECOS

Marlaska ha vuelto a ensalzar la labor de "contención" que realiza Marruecos desde hace años, también este pasado mes de julio. Tras aludir varios portavoces a la petición de perdón de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que él también está abierto a admitir fallos.

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"Admito todos los errores que pueda tener, no vengo a justificarme, expongo los hechos", ha indicado, pero acto seguido ha reiterado que nadie vio venir la dimensión de la crisis en Ceuta. "Que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, no es cierto", ha reiterado, en referencia a los avisos que recibió Interior, que ha dicho que eran similares a los transmitidos años anteriores sobre entradas a nado a Ceuta.

En línea a lo que han expuestos otros ministros, Marlaska ha sostenido que de haber tenido datos concretos sobre la entrada masiva se hubieran adoptados otras medidas. "¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender? ¿Me lo están diciendo? ¿Esto es serio?", se ha preguntado, aludiendo al precedente en Ceuta de 2021.

LO QUE DECÍAN LOS INFORMES ANTES DEL 30 DE JULIO

"Lo que se hablaba en esos informes, como otros años, era de inmigración, de la diferencia económica como factores catalizadores de la inmigración irregular o de actuación de redes", ha comentando Marlaska, que también ha reconocido avisos sobre la sentencia del Tribunal Supremo impidiendo las devoluciones por mar, motivo por el que ya empezaron a tomar medidas de prevención.

"Pero también se hablaba de la labor fundamental de contención de Marruecos", ha continuado Marlaska, que ha dado cifras como que hasta la crisis del 30 de julio Marruecos había impedido 1.026 entradas a nado en Ceuta y había realizado 2.857 interceptaciones, unas cifras menores a las de 2024, cuando llegó a contabilizarse más de mil personas a nado en un sólo día.

"Las interceptaciones de Marruecos son muy superiores; querer inferir que pasemos a 72.000 me parece que no puede realizarse", ha reiterado, apuntando que el 30 de julio accedieron más personas por el espigón que a nado.

También ha negado que los directores adjuntos operativos y otros generales o comisarios de seguridad ciudadana o extranjería no hayan estado en Ceuta y ha reconocido que ya está trabajando para una "gratificación extraordinaria" para las fuerzas y cuerpos del Estado en Ceuta, algo que ha reconocido que no es novedoso porque ya se hizo en otras ocasiones como la dana de Valencia del año 2024.

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EuropaPress

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