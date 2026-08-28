Los reyes destacan la "dedicación incansable al servicio de Noruega" del rey Harald

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Madrid, 28 ago (EFE).- Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo".

En el mensaje, publicado en la red social X, ambos transmiten su "respeto y admiración" por Harald V, fallecido este viernes en Oslo a los 89 años, y trasladan su pésame con "profunda tristeza", haciendo hincapié en su labor al servicio de Noruega "antes y durante sus 35 años de reinado".

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"Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la familia real noruega", concluye el comunicado de la Casa del Rey. EFE