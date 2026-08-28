La investigación del incendio forestal de El Saler apunta a que ha sido intencionado

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València, 28 ago (EFE).- La investigación del incendio forestal en el parque natural de la Devesa de El Saler (València) apunta a que ha sido intencionado, pues se descartan las causas naturales, según ha avanzado este viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La delegada ha señalado que el equipo del Seprona ha accedido, junto al grupo de investigaciones de la Generalitat, a la zona del inicio del incendio que comenzó a las 13 horas de este jueves y han descartado de forma "clara" que se deba a causas naturales, como rayos o maquinaria que pudiera haber provocado algún accidente.

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"Sí que se ve un impacto de llama, eso lo que significa es que se puede haber dado por causas de una colilla o un llamado 'mecherazo'", ha aseverado la delegada, quien ha añadido que, por tanto, podría ser intencionado y se van a monitorizar las cámaras y a investigar para "determinar la autoría".

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado por su parte que desde el Ayuntamiento llevaban "un tiempo preocupados" por los incendios en esa zona y ha afirmado que llegarán hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades y combatir la "sensación de impunidad". EFE

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(foto) (vídeo)