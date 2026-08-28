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Feijóo y la dirección del PP secundarán las concentraciones "en defensa de las fronteras"

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Madrid, 28 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y todos los miembros de la Dirección general del partido se sumarán a todas las concentraciones "en defensa de las fronteras", según han informado este viernes fuentes del PP.

En esas convocatorias, "en defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular, participarán activamente todos los miembros de la Dirección Nacional del PP", han concretado estas fuentes.

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Al frente de todos ellos estará el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que asistirá a la concentración que tenga lugar en la ciudad de Madrid.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunció hace unos días que el próximo miércoles, 2 de septiembre, día de Ceuta, se celebrarán concentraciones a las 20:00 horas en los ayuntamientos españoles para trasladar el respaldo del conjunto del municipalismo a la ciudad. EFE

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