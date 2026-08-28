España alcanza los diez oros en los Juegos Mediterráneos con el triunfo en tiro con arco

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Roma, 28 ago (EFE).- España alcanzó este viernes los diez oros en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de que el equipo masculino de tiro con arco, formado por Jun Sánchez, Andrés Temiño y Diego Conde, se proclamara campeón al imponerse a Francia por un contundente 6-0.

El conjunto español dominó la final desde el inicio y se apuntó los dos primeros sets por 56-54 y 58-54. En el tercero, Sánchez, Temiño y Conde cerraron el encuentro con un 57-56 para completar el 6-0 y subir a lo más alto del podio.

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La plata fue para el equipo francés integrado por Thomas Chirault, Kylan Hepp y Romain Viale.

El oro del equipo masculino supone la segunda medalla del día para la delegación española y también la segunda del tiro con arco en Taranto 2026.

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El tiro con arco español sumó además un bronce en la competición femenina por equipos, formado por Paula Álvarez, Leyre Fernández y Elia Canales, contra Italia.

España alcanza de esta forma los diez oros, trece platas y dieciséis bronces en los Juegos Mediterráneos.

En la anterior edición, celebrada en 2022 en Orán (Argelia), la delegación española conquistó 66 medallas, cuando obtuvo entonces 16 oros, 25 platas y 25 bronces en esta competición, creada en 1951 para promover el deporte y el olimpismo en la región mediterránea, EFE

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cee/jap