El portero murciano Jorge Valverde viaja con la UD Las Palmas a Girona

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Las Palmas de Gran Canaria, 28 ago (EFE).- La UD Las Palmas viajó este viernes a Girona con una convocatoria de 24 futbolistas, en la que la principal novedad es el portero murciano Jorge Valverde, del filial Las Palmas Atlético, mientras que el atacante Aboubacar Bassinga quedó fuera ante su próxima salida cedido a otro equipo.

Valverde, de 19 años, se incorporó este verano al filial amarillo procedente de la cantera del CD Castellón, y en principio hará las funciones de tercer guardameta.

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Para el partido de este sábado en el estadio Montilivi, en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda), entró en la convocatoria el lateral izquierdo aragonés Enrique Clemente, recuperado de su lesión de rodilla, como ya había apuntado el entrenador, Rubén de la Barrera.

El técnico gallego decidió que viajen los porteros Caro, Adrián Suárez y Jorge Valverde; los defensas Álex Suárez, Enrique Clemente, Herzog, Bonfanti, Andrés Rodríguez, Valentín Pezzolesi y Víctor Villote; los centrocampistas o extremos Iñaki González, Sergio Ruiz, Miyashiro, Loiodice, Manu Fuster, Kirian, Iván Jaime, Iván Medina y Rafa Cruz, y los delanteros Jefté, Jesé, Acimovic, Sandro y Elías Romero.

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La expedición amarilla se desplazó a primera hora de este viernes a tierras catalanas, donde tiene previsto efectuar un último entrenamiento por la tarde. EFE

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