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El Getafe se asegura al menos 3,43 millones de euros por entrar en la fase liga

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Madrid, 27 ago (EFE).- El Getafe se aseguró unos ingresos mínimos de 3,43 millones de euros después de eliminar este jueves al Partizán y alcanzar la fase liga de la Liga Conferencia, en la que disputará seis encuentros, tres como local y otros tres a domicilio.

La clasificación otorgó al conjunto azulón un premio fijo de 3,17 millones de euros, según explica la circular 48/2026 de la UEFA, relativa al reparto de ingresos de sus competiciones durante la temporada 2026-2027. A esa cifra se sumaron los 175.000 euros correspondientes por disputar la eliminatoria previa disputada frente al Partizán y un mínimo de 86.000 por el denominado 'pilar de valor'.

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Este último concepto combina el peso del mercado audiovisual de cada país y los coeficientes europeos de los clubes. La cantidad definitiva que recibirá el Getafe todavía no está determinada y podría aumentar de forma notable los 3,43 millones que ya tiene garantizados.

Esa cifra tampoco incluye la recaudación de los tres encuentros que el Coliseum albergará durante la fase liga, ni los ingresos comerciales y de patrocinio derivados de la participación europea.

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A partir de ahora, cada triunfo del Getafe en la fase liga aportará otros 400.000 euros, mientras que cada empate estará premiado con 133.000. Un pleno de seis victorias permitiría al club ingresar 2,4 millones únicamente por los resultados.

La UEFA también repartirá un premio según la clasificación final. Cada puesto tendrá asignado un número de participaciones de 28.000 euros: el último recibirá una y el primero, 36, por lo que el líder obtendrá inicialmente 1,008 millones. Esta cantidad crecerá con el dinero que quede sin repartir por los empates registrados durante la fase liga.

Además, los ocho primeros clasificados cobrarán 400.000 euros y accederán directamente a los octavos de final, ronda premiada con otros 800.000. Los equipos situados entre la novena y la decimosexta plaza recibirán 200.000 euros adicionales y los conjuntos que disputen la eliminatoria previa a los octavos obtendrán otros 200.000.

Así, si el Getafe firma un pleno de seis victorias, termina primero y accede directamente a los octavos, sus ingresos mínimos de la UEFA alcanzarían aproximadamente los 8,04 millones de euros. La cantidad podría superar los once millones en función del ‘pilar de valor’ y del dinero redistribuido por los empates de otros equipos.

La competición también concederá 1,3 millones por alcanzar los cuartos de final, 2,5 millones por disputar las semifinales y cuatro millones por llegar a la final. El campeón recibirá una última prima de tres millones.

En el escenario de un Getafe perfecto, con seis triunfos en la fase liga, el primer puesto y el título, el club azulón acumularía al menos 18,84 millones de euros en premios de la UEFA. El 'pilar de valor' podría elevar el botín hasta cerca de los 22 millones, al margen de las taquillas y de otros ingresos comerciales. EFE

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