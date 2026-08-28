El CGPJ nombra a un magistrado destinado en Melilla como juez de refuerzo para Ceuta

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Madrid, 28 ago (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) ha nombrado al magistrado Miguel Ángel Torres Segura como juez de refuerzo para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que Torres es -de los siete candidatos- el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y dada su experiencia en las jurisdicciones civil y penal.

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Torres, actualmente destinado en la Sección Séptima de la Audiencia de Málaga, con sede en Melilla, reforzará el tribunal por seis meses - que son prorrogables- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma.

Miguel Ángel Torres Segura ingresó en la carrera judicial en el año 2000, y tuvo como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe.

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Ascendido a la categoría de magistrado en 2003, ese mismo año se incorporó al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Posteriormente estuvo destinado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y desde 2019 es magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.

Por otra parte, este viernes concluye el plazo para presentar las solicitudes de una segunda comisión de servicio para reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta, en este caso para prestar apoyo a la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

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Además, el pasado día 25 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó reforzar el servicio de guardia en el Tribunal de Instancia de Ceuta por un segundo juez del partido judicial mientras dure la situación extraordinaria generada por la crisis migratoria. EFE