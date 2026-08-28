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El CGPJ designa a un magistrado de la Audiencia de Málaga en Melilla para reforzar los juzgados de Ceuta

20/12/2022 Fachada de la Sede del CGPJ POLITICA Carlos Luján - Europa Press
20/12/2022 Fachada de la Sede del CGPJ POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a Miguel Ángel Torres, magistrado de la la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, para reforzar las seis plazas del tribunal de instancia de Ceuta.

En una nota de prensa, el CGPJ ha detallado que Torres ejercerá labores de apoyo a las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción de este órgano judicial ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma y durante un plazo de seis meses prorrogables.

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La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que Torres es, de los siete peticionarios, "el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y dada su experiencia en las jurisdicciones civil y penal", detalla.

Y señala que Torres reforzará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de medio año, "prorrogable en el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida, ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio".

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Además, este viernes se encuentra en tramitación una segunda comisión de servicio para reforzar el tribunal de instancia de Ceuta, "en este caso para prestar apoyo a la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer", indica. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a las 23:59 horas.

Asimismo, la entidad señala que el pasado día 25 la presidenta del TSJ de Andalucía acordó establecer el refuerzo del servicio de guardia en el tribunal de instancia de Ceuta por un segundo juez del partido judicial "mientras dure la situación extraordinaria generada por la crisis migratoria".

Durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados este jueves para abordar la crisis derivada de Ceuta, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que autorizará y financiará más refuerzos en la ciudad autónoma en cuanto el Consejo General del Poder Judicial realizase la "petición formal".

Bolaños prometió que el Ministerio financiará y autorizará "de manera inmediata" los refuerzos que soliciten el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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