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El argentino Prestianni recupera su protagonismo en el Benfica

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Miguel Conceição

Lisboa, 28 ago (EFE).- El argentino Gianluca Prestianni ha recuperado su protagonismo en el Benfica y está siendo uno de los más destacados del equipo portugués en este inicio de temporada, tras un año bajo los reflectores del fútbol mundial por el incidente de supuestos insultos racistas contra el madridista Vinícius Júnior.

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Prestianni, de 20 años, fue la figura del Benfica este pasado jueves gracias a su doblete frente al Aarhus danés (1-3), lo que aseguró la presencia de las 'águilas' en la próxima edición de la Liga Europa.

En total, el extremo de Ciudadela (provincia de Buenos Aires) suma ya 5 goles (tres en la Liga Europa y dos en la Liga portuguesa) en los seis partidos que ha disputado en lo que va de campaña, además de una asistencia.

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Más allá de las cifras, Gianluca Prestianni ha sido en la cancha uno de los ejes ofensivos del Benfica del técnico Marco Silva, quien ha apostado por el argentino en la banda izquierda, en lugar de la derecha elegida por su predecesor, José Mourinho.

Tras el partido, Silva destacó en declaraciones al canal portugués Sport TV el "gran crecimiento del jugador", especialmente después de haber pasado "por algunas situaciones complicadas para alguien de 19 años".

Por su parte, Prestianni destacó ante el mismo medio que el entrenador le ha brindado "toda la confianza" y prometió seguir respondiendo en el terreno de juego.

"Le dije que iba a tratar de mejorar mucho mis estadísticas a nivel individual, tanto en goles como en asistencias, y, por ahora, lo estoy logrando y espero seguir así. Trabajo todos los días y trato de dar siempre lo mejor de mí en todos los entrenamientos, para luego ponerlo todo en práctica dentro del campo", señaló.

Prestianni, en el Benfica desde 2024, logró su consagración en Portugal la temporada pasada, bajo la dirección del actual entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, pero su campaña quedó marcada por un duelo precisamente ante los madridistas en febrero.

Entonces, en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones disputada en Lisboa, Vinícius Júnior, tras marcar el único tanto del duelo, denunció al árbitro que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que fue activado el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.

El argentino, en el ojo del huracán del fútbol mundial, terminó perdiéndose la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, que fue el primero de una sanción de la UEFA de seis partidos, tres de ellos en suspenso, aunque no por insultos racistas, sino homofóbicos.

Además, esta situación dio lugar a una nueva regla que sanciona a los futbolistas con una tarjeta roja si se tapan la boca al dirigirse a un rival, tal como lo hizo el extremo argentino.

La norma, conocida informalmente como la 'Ley Prestianni', resultó en dos expulsiones durante el Mundial de 2026, las del paraguayo Miguel Almirón y del ecuatoriano Piero Hincapié, pero no estará vigente en las competiciones de la UEFA.

Todo esto generó también ambientes hostiles para el futbolista del Benfica.

Durante un partido de pretemporada disputado en el sur de Portugal contra el Flamengo brasileño -el exclub de Vini Jr.-, el argentino fue silbado con fuerza por los aficionados rivales y fue objeto de entradas duras por parte de los adversarios.

Los abucheos volvieron este jueves en Dinamarca, pero al final no tuvieron ningún efecto sobre Gianluca Prestianni. EFE

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