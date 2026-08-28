Defensa adjudica por 65,6 millones en obras para la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba

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La Dirección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa ha adjudicado por 65,6 millones de euros, impuestos incluidos, el lote 2 de las obras de construcción, en el Parque Industrial de la Rinconada de Córdoba, de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) 'General de Ejército Javier Varela'.

Según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultada por Europa Press, la adjudicataria, con una baja del 12,38% respecto al presupuesto de licitación, ha sido la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Ferrovial Construcción S.A. y Vías y Construcciones S.A., que dispondrá de 19 meses para la ejecución de las obras.

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En concreto, el lote 2 se refiere a trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil y trabajos de construcción de edificios e instalaciones militares para, en este caso, de infraestructuras con función administrativa y de servicios.

El lote 2 se suma así al también ya adjudicado lote 1, en ese primer caso por 278,5 millones de euros, a la UTE integrada por Dragados S.A., Heliopol S.A.U. y Magtel Operaciones S.L.U., que dispondrá de 36 meses para la ejecución de las obras de infraestructuras con función logística y de mantenimiento de sistemas de armas.

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El objeto de estas intervenciones es la construcción de la primera fase de la nueva BLET 'General de Ejército Javier Varela', lo que conlleva las obras necesarias para la ejecución de todos los edificios que conforman la nueva base logística, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, con un presupuesto de adjudicación de ambos lotes que supera los 344 millones de euros, impuestos incluidos.