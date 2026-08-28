Asesinada una mujer de 47 años en Isla Cristina (Huelva) y detenido su pareja

Madrid, 28 ago (EFE).- Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina (Huelva), según han informado a EFE fuentes de la investigación. EFE

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