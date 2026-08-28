71-89. Estados Unidos vence a Chile por el clasificatorio al Mundial de 2027 en Catar

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Santiago de Chile, 27 ago (EFE).- La selección de baloncesto de Estados Unidos venció este jueves por 89-71 a la de Chile en Santiago, en juego de la segunda ronda del torneo clasificatorio de las Américas para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Catar 2027.

Tras el juego en el Centro de Deportes de Parque Estadio Nacional, Estados Unidos lidera el Grupo E con 6 triunfos, una derrota y 13 puntos, mientras que Chile ocupa el quinto lugar con 2 triunfos, 5 derrotas y 9 puntos.

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Chile sorprendió de entrada a Estados Unidos, que le costó varios minutos entrar en juego, pero logró revertir rápido para pasar a comandar el marcador por 23-8 al finalizar el primer cuarto frente a un quinteto local que comenzó a tener problemas para concretar sus lances.

Los norteamericanos se apoyaron en una labor colectiva para acumular puntos y convirtiendo de tres, con lo cual mantuvo la ventaja ante el equipo chileno en el segundo periodo que finalizó 44-28.

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El ala pivot del AS Mónaco Jaron Blossomgame lideró este tramo con los triples de los aleros Kevon Harris y James Nunnally del AEK Athens, que sumaron para una efectividad sobre el 50 % hasta el segundo cuarto.

Chile se combinó entre Sebastián Suárez, el escolta del Paris Basketball Sebastián Herrera y el base Franco Morales del Motilones colombiano para descontar y cosechar 20 tantos en el período, pero tuvieron poca efectividad en los triples perdiendo oportunidades de conversión.

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En el tercer periodo el conjunto chileno luchó para evitar que los estadounidenses se escaparan, luego de que lograran pasar la barrera de los 20 puntos de diferencia, con Herrera sumando ocho tantos con dos triples incluidos, para cerrar con el marcador abajo por 68-51.

La selección chilena no se rindió, pero sus problemas para encestar pasaron factura con un 38 % en tiros de campo, convirtiendo 31 en 81 intentos, además de la persistencia en los tiros de tres acertando 7 en 37 veces que probaron.

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Estados Unidos cerró con un marcador de 89-71 el último periodo, en el que el ex NBA Cole Swider, ahora en el Anadolu Efes de Turquía, anotó ocho tantos y terminó siendo el mejor del equipo.

El ala pívot fue el mayor anotador del partido con 19 puntos, 8 rebotes con una tasa de conversión por sobre el 60 % en tiros de campo y 4 triples en cinco intentos.

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Por los chilenos, Herrera convirtió 18 puntos siendo el máximo anotador aunque Fabián Martínez tuvo el mejor desempeño en aciertos con un 66 % en tiros de campo, muy por encima del resto del equipo.

Chile visitará a República Dominicana el lunes 31 de agosto, mientras que Estados Unidos recibirá a Colombia el mismo día. EFE

(foto)