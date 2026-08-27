Un estudio revela que el 30% de la superficie quemada en 2026 afectó a espacios protegidos

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León, 27 ago (EFE).- Un estudio de la Universidad de León (ULe) revela que cerca del treinta por ciento de la superficie quemada en España en lo que va de 2026 ha afectado a espacios naturales protegidos.

Hasta el 24 de agosto han ardido 297.600 hectáreas en España, de las que cerca de 88.800 se localizan dentro de algún espacio natural protegido, según refleja el trabajo realizado por Leonor Calvo y José Manuel Fernández Guisuraga, del Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la ULe.

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Los investigadores destacan el incendio de Navaluenga (Ávila), que afectó a alrededor del 80 por ciento de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los enclaves de mayor valor ecológico del Sistema Central.

El estudio, que se llevó a cabo mediante la superposición de los perímetros de los incendios registrados durante la temporada con la cartografía de espacios naturales protegidos, muestra diferencias entre las distintas figuras de protección.

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Los parques naturales concentran cerca de 40.000 hectáreas quemadas, alrededor del 45 por ciento de toda la superficie afectada dentro de espacios protegidos y al 14,6 por ciento de la superficie total quemada en España.

Por su parte, los espacios de la Red Natura 2000 acumulan unas 25.560 hectáreas, cerca del 29 por ciento de la superficie quemada dentro de espacios protegidos y del 9,3 por ciento de toda la superficie quemada durante 2026.

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Uno de los casos que mejor refleja esta vulnerabilidad es el incendio de Navaluenga, iniciado en julio en la provincia de Ávila. Según los perímetros de EFFIS, el fuego alcanzó unas 42.458 hectáreas y penetró en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los enclaves de mayor valor ecológico del Sistema Central.

Las estimaciones realizadas tras el incendio sitúan en torno al 80 por ciento la superficie de la reserva afectada por las llamas.

Los investigadores recuerdan que, en 2025, el 25,63 por ciento de la superficie quemada en España se localizó dentro de algún espacio natural protegido, frente al 29,84 por ciento registrado hasta el 24 de agosto de 2026.

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Durante la pasada temporada, los grandes incendios afectaron también a numerosos espacios protegidos del noroeste peninsular y alcanzaron el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde el incendio originado en Barniedo de la Reina penetró en su vertiente leonesa.

La conservación de estos espacios debe incorporar también la prevención de los grandes incendios y una gestión adaptada a las características de cada territorio con medidas como la gestión de la biomasa y de la continuidad del combustible, el mantenimiento o recuperación de la ganadería extensiva y otros aprovechamientos tradicionales, las quemas prescritas y la conservación de paisajes heterogéneos.

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Los investigadores recuerdan no obstante que la superficie quemada no puede interpretarse automáticamente como superficie ecológicamente destruida, puesto que el fuego forma parte de la dinámica natural de numerosos ecosistemas mediterráneos y muchas especies vegetales cuentan con mecanismos para sobrevivir o regenerarse después de un incendio, mediante el rebrote o la germinación de semillas.

El problema aparece, alertan, cuando se altera el régimen de incendios al que estos ecosistemas están adaptados. Incendios demasiado frecuentes o severos pueden superar su capacidad de recuperación, afectar a los bancos de semillas y a la materia orgánica del suelo o eliminar áreas refugio necesarias para la recolonización.

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Por este motivo, además de cuantificar las hectáreas afectadas, resulta necesario analizar cómo han ardido, qué ecosistemas han resultado afectados y cuál es su capacidad de recuperación. EFE