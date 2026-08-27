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San Fernando (Cádiz) otorga el Premio Cortes al buque escuela Juan Sebastián Elcano antes de su centenario en 2027

26/08/2026 La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, anuncia el Premio Cortes Isla de León a el buque escuela Juan Sebastián Elcano. POLITICA AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
26/08/2026 La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, anuncia el Premio Cortes Isla de León a el buque escuela Juan Sebastián Elcano. POLITICA AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
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El buque escuela Juan Sebastián Elcano va a ser reconocido con el Premio Cortes de La Real Isla de León que concede cada año el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) coincidiendo con la antesala de su centenario, que se cumple en 2027.

En un acto en Navantia, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha defendido que Elcano es "embajador de los valores que representa nuestro país", como son los valores de "convivencia, paz y democracia".

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Como ha trasladado, el buque escuela de la Armada es "un símbolo de España, pero también de San Fernando y de todos sus vecinos y vecinas", añadiendo que con este premio "unimos para siempre el pasado, el presente, pero, sobre todo, el futuro de nuestra ciudad con el Elcano".

En ese sentido, ha señalado que cada 24 de septiembre, la ciudad conmemora a instituciones y personas que "son capaces de seguir defendiendo los valores constitucionales, de seguir, con su acción desde los distintos ámbitos, poniendo en valor todo lo que representó la Constitución del 1812". Así, a las puertas del centenario del buque ha incidido en la importancia de reconocer a "uno de los mayores embajadores que puede tener España de los valores constitucionales en todo el mundo".

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También ha resaltado la "estrecha" vinculación de Elcano con la ciudad, recordando que lleva "100 años" recalando los astilleros de Navantia en San Fernando para "ponerse a punto y volver a salir a la mar a defender esos valores".

"Nos sentimos muy honrados de poner este primer acto de la conmemoración del centenario, que no es el único que vamos a celebrar en San Fernando, y nos sentimos honrados de que este reconocimiento haya sido tan bien acogido por la Armada y por el comandante", ha manifestado Cavada.

El Premio Cortes de la Real Isla de León fue instituido para distinguir a personas, entidades e instituciones que han contribuido de forma significativa a la vida democrática y a la defensa de los derechos.

Desde su primera edición en 2002, los premiados han sido el rey emérito Juan Carlos I, los padres de la Constitución de 1978 (2004), las ciudades de Cádiz (2006) y Madrid (2008), los cinco países iberoamericanos que celebraron el 2010 el bicentenario de su independencia (2010), el Parlamento Europeo (2012), Adolfo Suárez a título póstumo (2014), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016), la periodista Pepa Bueno (2018), la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2020), las Fuerzas Armadas (2022), el Comité Olímpico Español (2023), la alcaldesa de París, Anne Hidalgo (2024), y Joan Manuel Serrat (2025).

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