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La ONG Camina Nepal busca coordinar apoyos para ayudar a familias afectadas por la riada

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A Coruña, 27 ago (EFE).- La ONG Camina Nepal, que colabora con niños y jóvenes a través de proyectos educativos, busca coordinar apoyos con otras organizaciones para ayudar a las familias afectadas por la riada ante el temor de que la cifra de desaparecidos y muertos pueda multiplicarse.

El cofundador de la ONG Gonzalo Mosquera, que está en Galicia pero prevé regresar a Nepal en octubre, explica que allí es muy común que la gente construya sus casas cerca de los ríos porque, al no tener gas, puede coger leña que traen las riadas para poder cocinar.

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Cuenta que estas personas "hacen mucha vida cerca de los cauces" ya que son "terrenos que, en teoría, no son de nadie" y allí pueden construir su casa.

Por eso, sospecha que habrá "muchísima más gente desaparecida de la que se está diciendo".

Aunque este tipo de riadas son relativamente habituales en Nepal, "no suelen ser tan bestias como esta", explica.

Durante el monzón, las lluvias provocan derrumbes en las laderas que pueden formar pequeños embalses naturales y acabar desbordándose, pero insiste en que no es habitual una magnitud así.

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Los equipos de rescate están encontrando además dificultades para acceder a algunas de las zonas afectadas, y Mosquera apunta que "normalmente solo hay una carretera para llegar y, si se bloquea, no se puede ni entrar ni salir".

En algunos puntos, la única alternativa pasa por pequeños aeropuertos de montaña capaces de recibir avionetas o helicópteros.

Aunque su ONG se dedica a ayudar a niños y jóvenes a lograr un futuro mejor a través de proyectos educativos, asegura que se están coordinando con otras organizaciones dedicadas a desastres naturales para ver de qué manera ayudar y poder ser "lo más efectivos posible".

El coruñés destaca, además, la capacidad de resistencia de la población nepalí: "La gente de Nepal es muy resiliente; está continuamente golpeada por circunstancias difíciles, pero se une mucho y colabora entre ella". EFE

car/pfm/jlp

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