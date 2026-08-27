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La jornada 3 en 5 nombres: Mbappé, Aubameyang, Mariano, Oyarzabal y Julián Álvarez

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).-

El delantero hispano-dominicano del Alavés está viviendo un momento dulce gracias a la confianza que le está otorgando Quique Sánchez Flores. Ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias en los dos primeros partidos de Liga, rompiendo una sequía de ocho años y medio sin anotar en dos partidos de un campeonato nacional consecutivos. La última vez que lo consiguió fue en 2018 con el Lyon, en la Ligue 1 francesa. Esta jornada, en Mendizorroza frente al Villarreal, se erige en la principal referencia ofensiva de su equipo.

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El internacional español, recientemente campeón del mundo, lleva tres temporadas consecutivas siendo el máximo goleador de una Real Sociedad que ha perdido sus dos primeros partidos ligueros frente a Real Betis y Real Madrid. Su entrenador, Pellegrino Matarazzo, y la afición donostiarra esperan con ansia sus goles para sumar los primeros puntos del curso. Oyarzabal espera estrenarse ante el Espanyol, un rival que no se le da muy bien ya que en 16 partidos solo ha sido capaz de marcarle una vez.

El delantero argentino fue pitado la pasada jornada en el Metropolitano por la afición del Atlético de Madrid, que parece estar harta de los deseos del jugador de marcharse al Barcelona. Mientras tanto, y aunque parece que el conjunto rojiblanco tiene cerrada su puerta de salida, el Arsenal, sin problemas económicos, también está a la espera. En cualquier caso, la visita al Sánchez Pizjuán del Atlético está marcada por la situación de Julián Álvarez, que podría vivir su último partido de rojiblanco o, por el contrario, un punto de inflexión si su estancia en el equipo madrileño continua.

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Cuatro días después de la goleada frente a la Real Sociedad, el Real Madrid volverá al Santiago Bernabéu con un nombre propio en este inicio de curso: Kylian Mbappé. El francés, autor de tres de los cuatro goles contra el conjunto donostiarra, parece que ha comenzado LaLiga lanzado y feliz de estar a las órdenes de José Mourinho y su asociación con Vinicius Júnior y Jude Bellingham. Su próxima victima quiere que sea el Málaga, que casi nueve años después volverá a visitar el coliseo blanco en busca de la sorpresa tras sumar solo un punto de los seis en juego que ha tenido.

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