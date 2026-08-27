La CELAD y la AMA refuerzan su colaboración contra el dopaje en España

Guardar

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El director de la agencia estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta Gallego, ha mantenido durante dos jornadas en Montreal (Canadá) reuniones con responsables de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para revisar la situación del sistema español y los principales retos de la lucha contra el dopaje.

Peralta ha trasladado a la AMA la evolución de la CELAD en los dos últimos años y los avances llevados a cabo en 2026, mientras que ambas partes han analizado cuestiones como los controles antidopaje, las investigaciones y la aplicación en España de las normas internacionales.

PUBLICIDAD

El encuentro llega después de que España saliera en 2025 de la lista de vigilancia de la AMA y mientras avanza la reforma de la legislación antidopaje española para adaptarla al nuevo Código Mundial Antidopaje, que entrará en vigor en 2027.

Durante las reuniones, celebradas en la sede de la AMA en Montreal, también se trataron aspectos jurídicos y de gestión de resultados, así como el trabajo de inteligencia e investigaciones y el seguimiento del cumplimiento de las reglas.

PUBLICIDAD

La visita concluyó con una sesión dedicada a la educación y la prevención, uno de los ejes para combatir el dopaje y promover el deporte limpio.

La CELAD señala que estos encuentros refuerzan la colaboración con el organismo internacional y permiten intercambiar experiencias sobre controles, investigación, prevención y adaptación normativa, en un momento en el que España prepara la actualización de su marco legal antidopaje. EFE

PUBLICIDAD