Justicia sigue esperando a que el CGPJ le pida los refuerzos de jueces a Ceuta

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Madrid, 27 ago (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que su departamento sigue esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le solicite los refuerzos de jueces para Ceuta y ha señalado que en cuanto lo pida, "en horas" lo aprobará.

Bolaños lo ha dicho en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional donde este jueves comparece para dar cuenta de la gestión del Gobierno y de su departamento de la crisis migratoria de Ceuta, donde de forma irregular entraron los días 30 y 31 de julio algo más de 70.000 personas, según el ministro.

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El titular de Justicia ha explicado que el mismo día 31 de julio su departamento se puso en contacto con el CGPJ para mostrar su disposición a aprobar y financiar "de forma inmediata" cualquier refuerzo que el órgano de gobierno de los jueces solicitara.

"Todavía no hemos recibido esta petición de refuerzo, que podría ser esta misma semana. Cuando la recibamos, en horas lo aprobaremos, además de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta", ha añadido.

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Sobre la actuación de su ministerio en la crisis, ha señalado que desde el primer momento se reforzó el Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma, que aumentó su capacidad en un 300 por ciento para llevar a cabo las autopsias e identificación de los fallecidos.

En un tiempo "muy ágil" se llevaron a cabo 82 autopsias y 9 identificaciones, ha precisado Bolaños, quien ha indicado que la prioridad actual es reforzar la justicia para tramitar el regreso de los migrantes que han quedado a sus países de origen conforme a la normativa vigente y con las garantías que establece la ley. EFE

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