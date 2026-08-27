Horizonte despejado y pocas farolas, las claves para disfrutar del eclipse lunar

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Almería, 27 ago (EFE).- Madrugar, buscar un horizonte oeste despejado y huir de las farolas son las principales recomendaciones del astrónomo del Observatorio de Calar Alto Gilles Bergond para disfrutar del eclipse parcial de Luna que teñirá el satélite de tonos cobrizos al amanecer de este viernes y que, con un 93 % de su disco oculto por la sombra terrestre, se quedará muy cerca de ser total.

"Es mejor madrugar", aconseja en declaraciones a EFE Bergond, que propone levantarse hacia las cinco de la mañana para buscar con tiempo un lugar adecuado desde el que contemplar el máximo del eclipse, previsto a las 06:12 hora peninsular.

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La fase parcial será visible desde toda España y puede contemplarse a simple vista, sin filtros ni protección ocular especial, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), aunque la particularidad esta vez es que el espectáculo se desarrollará con la Luna cada vez más cerca del horizonte.

Por eso, más que telescopios o equipos sofisticados, Bergond recomienda encontrar un lugar con buena visibilidad hacia el oeste y la menor contaminación lumínica posible.

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