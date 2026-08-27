Harry Potter vuelve al cine 25 años después y una nueva generación descubre Hogwarts

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Ana Márquez

Madrid, 27 ago (EFE).- Desde hace 25 años, cada 1 de septiembre el Andén 9 ¾ vuelve a llenarse de alumnos dispuestos a coger el Expreso de Hogwarts para comenzar un nuevo curso. Este año, el viaje será también hacia el pasado: 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' regresa a los cines para celebrar el 25 aniversario de su estreno, mientras una nueva generación se prepara para descubrir el universo mágico a través de la serie de HBO.

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La primera película de la saga podrá verse de nuevo en la gran pantalla entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, coincidiendo con la celebración de 'Back to Hogwarts', la fecha que cada año recuerda el regreso de los alumnos al colegio de magia y hechicería.

Será una oportunidad para quienes crecieron con Harry, Ron y Hermione de volver a encontrarse con ellos en una sala de cine, pero también para comprobar cómo una historia estrenada en 2001 sigue incorporando espectadores que entonces ni siquiera habían nacido.

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Los cines Embajadores, en Madrid, serán una de las salas que participarán en este reestreno que contará con doce minutos de material inédito. Para el responsable de comunicación de este cine, Raúl Forcada, volver a ver Harry Potter desde una butaca es "recordar la infancia", ese "síntoma de la nostalgia 'millennial'" que vive la generación que creció con la saga.

"Hay una masa de gente que está dispuesta a volver a verla como cualquier estreno y lo convierte en un acontecimiento", explica a EFE.

Sonia y Ana acudirán a ver "una película que ven todas las Navidades" a los cines Verdi: "Nos la sabemos de memoria pero nos parece muy bonito poder disfrutar de ella en el cine", aseguran.

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La nostalgia se ha convertido en uno de los motores de los reestrenos cinematográficos. Volver al cine para ver una película conocida recupera aquello que el consumo doméstico no puede reproducir: la experiencia colectiva de compartirla con otros.

"Te das cuenta de que las generaciones se siguen incorporando y va llegando gente que se inició con Harry Potter y que ahora tiene hijos", explica Alberto García, responsable de la tienda Atlántica 3.0, especializada en productos relacionados con la cultura popular.

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En lo referido a Harry Potter, las varitas están entre los productos más demandados, junto a ropa, bufandas, túnicas de 'quidditch' y otros artículos que van cambiando según la época del año. Halloween y Carnaval marcan especialmente el calendario.

La misma evolución la ha observado Sergio Patos, encargado de Sortilegios Pato, una tienda dedicada en exclusiva al universo mágico creado por J.K. Rowling, quien asegura que los más jóvenes están recuperando el interés por una saga que sus padres vivieron en su estreno.

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"Los chavales más jóvenes están retomando el tema de Harry Potter", explica Patos, según quien muchos de los clientes son hijos de aquellos primeros espectadores, de modo que la transmisión familiar se convierte en uno de los mecanismos que mantienen viva la franquicia.

La permanencia de Harry Potter también se explica por su capacidad para convertirse en algo más. Los siete libros y las ocho películas dieron paso a parques temáticos, exposiciones, productos de colección, videojuegos y experiencias que permiten a los seguidores seguir entrando en Hogwarts aunque la historia original haya terminado.

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Patos observa ahora un nuevo 'boom' en torno a la franquicia, con nuevos restaurantes como el 'Anden' que llegó a la capital el pasado año, una "taberna mágica", completamente tematizada; o juegos de 'scape room' ambientados en el mundo Harry Potter.

En Madrid, el Espacio Movistar acogerá '25 años de magia. Back to Hogwarts', una experiencia organizada junto a HBO que recreará diferentes rincones de este universo. Las entradas ya se han agotado.

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Y la magia llegará incluso al cielo en el Hipódromo de la Zarzuela, que acogerá el 16 y 18 de septiembre el 'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo en el que 1.200 drones recrearán escenas y personajes de la saga al ritmo de su banda sonora.

El relevo generacional tendrá una nueva oportunidad con la serie de HBO, que volverá a contar la historia y presentará a una nueva generación de actores. Su estreno está previsto el 25 de diciembre de este año.

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Unos regresarán este agosto a una sala para reencontrarse con la película que marcó su infancia, otros entrarán por primera vez en Hogwarts a través de HBO, y algunos harán ambas cosas acompañados de sus padres.

Veinticinco años después, Harry Potter sigue viajando en el mismo tren. Solo han cambiado los pasajeros. EFE

(foto)