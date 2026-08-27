Gnangoro Bouare ficha cinco temporadas por el Rayo Vallecano

Guardar

Madrid, 27 ago (EFE).- El centrocampista español Gnangoro Bouare, procedente del Real Betis, se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Rayo Vallecano para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, según informó el club madrileño.

Bouare, nacido en Vícar (Almería) hace 22 años, dio sus primeros pasos como futbolista profesional en el Polideportivo El Ejido, club del que dio el salto al Betis en enero de 2025.

PUBLICIDAD

En busca de minutos salió cedido al Atlético Sanluqueño hasta que la pasada campaña se consolidó en el Betis Deportivo, con el que disputó 30 partidos en Primera Federación, todos como titular, y marcó dos goles.

Su progresión le llevó a hacer la pretemporada de este curso con el chileno Manuel Pellegrini en el primer equipo del Betis pero la oferta del Rayo, con ficha de Primera, algo que no le aseguraba el conjunto andaluz, hizo que el jugador forzase su salida desde hace varios días.

PUBLICIDAD

La llegada de Bouare al Rayo es importante para el equipo de Beñat San José porque el futbolista andaluz suple la baja de Gerard Gumbau, que las dos últimas temporadas había actuado en esa demarcación. EFE