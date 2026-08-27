Encuentra asegura que el Lleida afronta su primer amistoso con "las piernas pesadas"

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Lleida, 27 ago (EFE).- El iLerna Lleida afronta su primer partido amistoso de pretemporada, que tendrá lugar este viernes en Binéfar (Huesca) ante el Casademont Zaragoza (19:00 horas), "muy cansado" físicamente y con "las piernas pesadas", según ha explicado este jueves su entrenador, Gerard Encuentra.

El técnico ilerdense ha asegurado que, durante la primera semana de entrenamientos, han "pegado caña" y han trabajado "varios aspectos que no se trabajan durante el verano", con más carga física.

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"Estamos poniendo las bases de lo que queremos que sea el equipo durante la temporada", ha añadido el técnico catalán.

Asimismo, ha centrado su atención en los cuatro fichajes que tiene a su disposición: el base Darius McGhee, el escolta Mark Hughes, el ala-pívot Aurimas Majauskas y el pívot Zacharie Perrin.

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En este sentido, ha destacado que estos jugadores "están haciendo el esfuerzo de adaptarse lo antes posible" y ha recordado que otro de los objetivos del primer tramo de pretemporada es "hacer entender a los nuevos qué esencia y filosofía hay en el Lleida".

Sin embargo, ha puesto en valor el papel de las caras conocidas de la pasada temporada en ese proceso: "Tener una parte del bloque que ya conoce las normas ayuda a que se aprendan más rápidamente".

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No obstante, ha lamentado no poder contar desde el primer día con los pívots Atoumane Diagne y Kur Kuath, que se encuentran concentrados con las selecciones de Senegal y Sudán del Sur, respectivamente, para disputar encuentros de las ventanas FIBA.

"Me gustaría trabajar con todos y construir con todos. Espero que les vayan bien y que puedan llegar lo antes posible", ha comentado.

A pesar de ello, el equipo está afrontando las ausencias de forma solvente con Zacharie Perrin y Aurimas Majauskas, además de jugadores jóvenes del Mollerussa, el equipo vinculado al Lleida, y el U22.

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En cuanto al partido, el entrenador ha reconocido que no tiene "ningún tipo de información" sobre el rival, pues prefiere centrarse exclusivamente en sus jugadores y no mirar al marcador final: "Lo importante es sacar conclusiones y analizar qué podemos hacer para mejorar". EFE

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