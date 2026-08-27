Espana agencias

Encuentra asegura que el Lleida afronta su primer amistoso con "las piernas pesadas"

Guardar

Lleida, 27 ago (EFE).- El iLerna Lleida afronta su primer partido amistoso de pretemporada, que tendrá lugar este viernes en Binéfar (Huesca) ante el Casademont Zaragoza (19:00 horas), "muy cansado" físicamente y con "las piernas pesadas", según ha explicado este jueves su entrenador, Gerard Encuentra.

El técnico ilerdense ha asegurado que, durante la primera semana de entrenamientos, han "pegado caña" y han trabajado "varios aspectos que no se trabajan durante el verano", con más carga física.

PUBLICIDAD

"Estamos poniendo las bases de lo que queremos que sea el equipo durante la temporada", ha añadido el técnico catalán.

Asimismo, ha centrado su atención en los cuatro fichajes que tiene a su disposición: el base Darius McGhee, el escolta Mark Hughes, el ala-pívot Aurimas Majauskas y el pívot Zacharie Perrin.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha destacado que estos jugadores "están haciendo el esfuerzo de adaptarse lo antes posible" y ha recordado que otro de los objetivos del primer tramo de pretemporada es "hacer entender a los nuevos qué esencia y filosofía hay en el Lleida".

Sin embargo, ha puesto en valor el papel de las caras conocidas de la pasada temporada en ese proceso: "Tener una parte del bloque que ya conoce las normas ayuda a que se aprendan más rápidamente".

No obstante, ha lamentado no poder contar desde el primer día con los pívots Atoumane Diagne y Kur Kuath, que se encuentran concentrados con las selecciones de Senegal y Sudán del Sur, respectivamente, para disputar encuentros de las ventanas FIBA.

"Me gustaría trabajar con todos y construir con todos. Espero que les vayan bien y que puedan llegar lo antes posible", ha comentado.

A pesar de ello, el equipo está afrontando las ausencias de forma solvente con Zacharie Perrin y Aurimas Majauskas, además de jugadores jóvenes del Mollerussa, el equipo vinculado al Lleida, y el U22.

En cuanto al partido, el entrenador ha reconocido que no tiene "ningún tipo de información" sobre el rival, pues prefiere centrarse exclusivamente en sus jugadores y no mirar al marcador final: "Lo importante es sacar conclusiones y analizar qué podemos hacer para mejorar". EFE

pbl/vmc/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de flan de leche condensada, un postre muy fácil y resultón para deleitar a tus invitados

El flan de leche condensada es ese postre casero que nunca falla en reuniones familiares o comidas de domingo, una delicia que encantará a los más golosos de la mesa

Receta de flan de leche condensada, un postre muy fácil y resultón para deleitar a tus invitados

La familia de un joven español hospitalizado en Tailandia pide ayuda para cubrir su tratamiento tras un grave accidente de tráfico

Marc Campo permanece ingresado en un hospital de Bangkok y sus allegados han iniciado una campaña de recaudación de fondos para que pueda regresar a casa

La familia de un joven español hospitalizado en Tailandia pide ayuda para cubrir su tratamiento tras un grave accidente de tráfico

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Infusiones en ayunas: cuál es la mejor opción para desinflamar el abdomen de forma natural y mejorar la digestión, según la ciencia

Esta bebida puede tomarse en ayunas o después del desayuno o la comida

Infusiones en ayunas: cuál es la mejor opción para desinflamar el abdomen de forma natural y mejorar la digestión, según la ciencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

Una emboscada de más de 30 migrantes en Ceuta deja cuatro militares heridos y 12 detenidos tras atacar con piedras el vehículo

La playa de El Trampolín de Ceuta amanece con custodia policial tras los altercados entre ceutíes y migrantes que provocaron disparos disuasorios

El Gobierno se resiste a crear una autoridad independiente para vigilar a los lobbies y políticos e insiste en que el ministro Óscar López elija a su responsable

Interior presume de que ha conseguido ‘congelar’ los precios de los vuelos en avión para expulsar a migrantes irregulares: 12.870 euros la hora de vuelo

La cadena entre el CNI y el Gobierno que se rompió en Ceuta y ha provocado el choque entre Marlaska y Robles: “La vía verbal no es una irregularidad”

ECONOMÍA

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

El BCE prepara el terreno para una subida de tipos de interés en septiembre ante el riesgo de que la inflación se dispare

La falta de suelo, la política y la burocracia condenan a España a una crisis de vivienda que durará al menos hasta 2034

Un padre marroquí con cuatro pisos y más de 45.000 euros en el banco logra que la Justicia rebaje la manutención de sus hijos: la pensión se fijó por su riqueza sin acreditar ingresos reales

DEPORTES

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles

El pelotón de la Vuelta a España escribe una oleada de reseñas positivas para el hotel que les acogió durante la granizada de la tercera etapa

El exjugador del Real Madrid Kyle Singler vuelve a compartir un preocupante video: “Mi vida corre peligro”