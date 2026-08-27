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El Gobierno y comunidades se reúnen por los menores de Ceuta con un nuevo plantón de Vox

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Madrid, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia se reúne este jueves con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en la que se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El Gobierno cifra en 1.500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.

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La cita de este jueves se prevé agria, a tenor del ambiente político de estos días, y a la que Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde las políticas de Infancia están en manos de Vox en gobiernos presididos por el PP, no acudirán, como hicieron en la comisión de hace unas semanas, a la que sí asistieron el resto de las autonomías gobernadas por los 'populares'.

En sendas cartas dirigidas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, los consejeros de Vox confirmaron su plante al Gobierno y anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.

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Una decisión en la que la ministra ve cómo los tres presidentes autonómicos, del PP, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.

Infancia trabaja para que cada uno de los niños y niñas migrantes que están solos en España y para quienes no es posible la reunificación familiar sean acogidos con todas las garantías y recalca que las comunidades deberán cumplir la ley, según fuentes del Ministerio.

Desde el PP, que defiende el retorno a Marruecos de "todos" los migrantes, mayores y menores, llegados de forma irregular, comunidades como la valenciana ven "difícil poder acoger a más" menores, con los recursos al "200 %".

Mientras, gobiernos autonómicos del PSOE como el catalán han ofrecido "máxima colaboración" en la posible derivación de menores, y Navarra defiende su solidaridad, pero advierte de que no asumiría la "irresponsabilidad" de otras comunidades.

El Ejecutivo cifra en 1.500 los niños y niñas filiados en Ceuta, incluyendo los que ya estaban bajo tutela antes del 30 de julio, aunque este número crecerá conforme vayan concluyendo los trámites de identificación.

Además de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta aprobada por el Gobierno, se ha incluido en el orden del día un punto informativo sobre la situación de la infancia migrante en la ciudad autónoma que deberá ser votado por las comunidades, después de que las gobernadas por el PP ya se opusieran a debatirlo.

El Gobierno fijó como prioridad la devolución de "mayores y menores" migrantes desde Ceuta, si bien recordó la necesidad de respetar el derecho superior del menor, que fija una serie de condiciones especiales. Infancia trabaja en la salida de 500 niñas de la ciudad autónoma hacia la península.

Por su parte, Amnistía Internacional ha pedido sacar a los menores de la "pelea política" y ha urgido a los gobiernos autonómicos a facilitar la reubicación de los niños y niñas que han migrado solos a Ceuta.EFE

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