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El Gobierno está a favor de que el posible comprador de Deoleo sea "una entidad española"

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Madrid, 27 ago (EFE).- El Gobierno español se ha mostrado a favor de que el posible comprador de la aceitera Deoleo, en proceso de venta, sea una "entidad española" y "preserve los intereses industriales" españoles.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han trasladado a EFE que el proceso de venta de Deoleo es una "posible operación de compraventa privada entre empresas y fondos de inversión".

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Desde el Ministerio están siguiendo el proceso en la medida que afecta al sector agroalimentario español y España es el primer productor mundial de aceite de oliva.

"La posición del Gobierno sería favorable a que el posible adquirente fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado", han señalado las fuentes.

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Además, han sostenido que estarían en favor de "una opción que preserve nuestros intereses industriales", al tiempo que "deberían respetarse estrictamente los intereses de nuestros olivicultores".

La posible Deoleo ha entrado en su fase final, con un cierre estimado para las próximas semanas, en una puja que ha resucitado la tradicional rivalidad por el mercado del aceite de oliva entre España e Italia, importantes productores a nivel mundial.

Según medios locales, la italiana Coricelli ha presentado una oferta de 500 millones de euros a través de su "holding" con sede en Sevilla Farmers Elite Global, superando así la de 460 millones del grupo de cooperativas españolas Dcoop, considerado el mayor productor mundial de aceite de oliva.

En el pasado, Dcoop ya ha mostrado su interés por hacerse con el control de Deoleo, llegando incluso a pedir el apoyo del Gobierno para que la aceitera quede en manos españolas.

La semana pasada, Deoleo reconoció que sus principales accionistas están analizando posibles alternativas estratégicas de inversión, entre las que no se descarta la posible venta de la totalidad o de parte de los activos y negocios del grupo.

Estos accionistas son Ole Investments, sociedad que posee el 50,9 % del capital social y está controlada por el fondo CVC, y los socios de Deoleo Holding B.V. ASO Lux 3 S.à r.l. (con el 17,3 % del capital) y ASO Lux 4 S.à r.l. (con el 28,6 %), ambos vinculados al fondo Alchemy.

No obstante, Deoleo precisó que aún "no se ha tomado ninguna decisión definitiva" y que desconoce si el proceso en curso "derivará en una operación concreta ni, en su caso, los términos en que esta podría llevarse a cabo". EFE

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